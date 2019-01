Juve: problema ai flessori per Mandzukic, Supercoppa a rischio

La Juventus prosegue nel suo lavoro in vista dell'esordio stagionale in Coppa Italia che sabato sera la vedrà in trasferta a Bologna. Questa mattina i bianconeri si sono dedicati a esercizi di tecnica e alla tattica da replicare allo stadio Dall'Ara. Durante la seduta Mario Mandzukic ha accusato un problema ai flessori della coscia sinistra la cui entità dovrà essere valutata. L'attaccante croato salterà sicuramente la gara di Coppa Italia ed è in forte dubbio anche per la finale di Supercoppa italiana contro il Milan di mercoledì prossimo. Domani, prima della rifinitura, in programma nel pomeriggio, Massimiliano Allegri terrà la consueta conferenza stampa di vigilia.

