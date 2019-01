La moviola di Juventus-Milan: regolare il gol di Ronaldo, manca un rigore al Milan

Diretta minuto per minuto

La moviola di Juventus-Milan (Arbitro: Banti)

Minuto 10: Bakayoko rimedia una botta alla coscia dopo un contrasto con Bentancur. Graziato il centrocampista bianoconero, troppo ruvido nell'occasione.

Minuto 20: Duro tackle di Calhanoglu ai danni di Bentancur dopo disimpegno errato di Castillejo. Stavolta Banti decide di estrarre il cartellino giallo.

Minuto 26: Ammonito Alex Sandro per un pestone da dietro ai danni di Castillejo. Decisione corretta.

Minuto 33: Calhanoglu manda in porta Cutrone con splendido esterno destro rasoterra in profondità: attaccante italiano fermato per millemetrico offside.

Minuto 34: Imbucata di Douglas Costa per Matuidi che insacca a rete: il francese è in chiaro offside però e il gol viene giustamente annullato.

Minuto 44: Tackle scivolato sui piedi di Calhanoglu: intervento ruvido e in ritardo, giallo sacrosanto per Pjanic.

Minuto 47: Intervento in netto ritardo su Matuidi, sacrosanto anche il giallo per Samu Castillejo.

Minuto 54: Zapata rischia perchè intercetta con il braccio il cross di Cristiano Ronaldo. La distanza però è minima e il braccio non sufficientemente largo per concedere il penalty: Banti sorvola e secondo noi fa bene, ma siamo in ogni caso al limite.

Minuto 61: GOL DELLA JUVENTUS: imbucata di Pjanic, colpo di testa vincente di Cristiano Ronaldo. Le immagini VAR chiariscono: regolare la posizione del portoghese.

Minuto 68: Annullato un gol di Dybala, viziato da netto offside di Matuidi. Anche qui sono le immagini del Var a chiarire.

Minuto 72: Graziato Matuidi per un vistoso pestone su Calabria. Ci stava assolutamente il cartellino giallo

Minuto 73: ESPULSO KESSIE! In un primo momento Banti punisce con il cartellino giallo l'entrata a gamba tesa del centrocampista ivoriano sulla gamba di Emre Can, poi dopo aver rivisto l'azione sul monitor estrae il rosso. Chiamata corretta.

Minuto 87: Intervento di Emre Can in tackle scivolato sui piedi di Andrea Conti in piena area di rigore della Juventus. Il VAR non interviene, ma il pallone non era nelle disponibilità di Emre Can e il rigore ci stava a termini di regolamento,dal momento che Andrea Conti aveva già preso posizione davanti al tedesco.

Contatto Conti-Emre Can - 2019Twitter