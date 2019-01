La Supercoppa della discordia: Juventus in funzione Champions, Milan per l’impresa

Juventus e Milan si contenderanno, mercoledì, il primo trofeo della stagione, la Supercoppa, anche se cronologicamente appartiene alla vecchia. Sul caso politico della sede mi ero espresso nell’ultima analisi. Testualmente: «Siamo un Paese che scopre alla vigilia che Gedda, cioè Arabia Saudita, non sarebbe proprio la sede ideale per una finale di Supercoppa. Siamo il Paese delle post-venzioni (e non già delle pre-venzioni)». Money money money, canta Liza Minnelli in «Cabaret». E cos’è il calcio, oggi, se non un famelico varietà? Patti chiari: toccava alla Lega di governo bloccare la trasferta, troppo comodo prendersela con la Lega di diporto.

C’è stata la sosta, ci sono stati i «richiami» di Coppa Italia, liquidati con un doppio 2-0, Gattuso a Marassi con la Sampdoria, Allegri a Bologna. Il Diavolo ha avuto bisogno dei supplementari, Madama no. Hanno deciso i panchinari, sia quelli entrati (Cutrone, al volo e alla grande; Conti, con un assist), sia quelli schierati dall’inizio (Bernardeschi, Kean). Hanno risolto i portieri: Reina, che parate; Da Costa, che regalo. In assenza di Mandzukic, Allegri ha risparmiato Cristiano e Dybala.

Due anni fa, il Milan batté la Juventus ai rigori dopo l'1-1 al termine dei supplementari: decisero Pasalic dal dischetto.LaPresse

Nel 2016 si giocò a Doha, in Qatar, finì 1-1 e, ai rigori, s’impose la squadra di Montella. A parte Biglia e Bonaventura, Gattuso non avrà Suso, squalificato, e non sa se Higuain resta. Non il massimo, come stato d’animo. Il battesimo italiano di Paquetà va chiosato con il pudore che si deve a un brasiliano ventunenne paracadutato in un altro mondo e in un altro calcio. Si è colto il fisico, non ancora il repertorio sul quale ha giurato Leonardo, uno che se ne intende. Diamogli tempo.

Sono contento per i ritorni di Conti e Spinazzola, degenti di lungo corso, ex terzini dell’Atalanta. In una partita può succedere molto, lo insegna la storia, e non banalmente il diario (o la scaramanzia). Farà caldo e l’ambiente sarà strano, i riflessi domestici chissà come e chissà quanto influiranno. Allegri andrà via liscio con il marziano, Dybala e Douglas Costa. A centrocampo rientreranno Matuidi e Bentancur. In difesa, occhio a De Sciglio: molto distratta, la versione di sabato. Per Gattuso si profila il solito dilemma: Higuain o Cutrone? Perché non entrambi, magari con Borini e Calhanoglu sulle fasce: 4-4-2 e così sia. Senza trascurare Castillejo e Paquetà, jolly preziosi.

Paquetà ha debuttato sabato 12 dicembre nella vittoria del Milan in Coppa Italia sulla Sampdoria per 2-0.LaPresse

I 22 punti che ballano in classifica e i precedenti più freschi, dal 4-0 in Coppa Italia al 2-0 di San Siro, sono tracce, non sentenze. C’è la variabile Higuain, in bilico fra rivincita ed esilio; c’è l’esigenza, sul fronte opposto, di domare gli atti unici, visto che al duplice snodo con l’Atletico manca poco più di un mese. Se non incendiate dal fiammifero degli episodi, le finali si trasformano spesso in ingorghi di complicato deflusso: non è escluso che i «vigili» diventino Donnarumma e Szczesny. Il mio pronostico: se le stelle non stanno a guardare, 2-1 per la Juventus. In caso contrario, Milan ai rigori.

Il vostro? E le vostre opinioni sulla partita e sulle polemiche?