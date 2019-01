Manduzkic torna fra due settimane: smentito il pericolo operazione, rientra con la Lazio

Mandzukic si deve operare? Completamente infondata la notizia riguardo all’aggravarsi delle condizioni del croato, fermo da qualche giorno per un problema muscolare. L’ex attaccante di Bayern Monaco e Atlético Madrid ha saltato le sfide contro Bologna (Coppa Italia) e Milan (Supercoppa italiana) e non sarà disponibile anche per il rientro in campionato contro il Chievo del prossimo 21 gennaio.

Mandzukic torna contro la Lazio

Il croato, dovrebbe però fare il suo ritorno il 27 gennaio per la gara in trasferta contro la Lazio. Allarme rientrato quindi per la Juventus, soprattutto in vista della doppia sfida di Champions League contro l’Atlético Madrid (Andata 20 febbraio - Ritorno 12 marzo).

Scongiurato il ritorno sul mercato

Ok le presenze di Dybala e Cristiano Ronaldo che possono occupare il ruolo di falso nueve, ma un eventuale infortunio di 3-4 mesi di Mandzukic avrebbe costretto la Juventus ad intervenire sul mercato, considerando anche la possibile cessione di Moise Kean a gennaio.