Definita data e orari della Supercoppa italiana che vedrà difronte la Juventus Campione d’Italia e la Lazio che ha vinto l’ultima Coppa Italia. La Lega Calcio ha comunicato che il match verrà disputato domenica 22 dicembre alle 17:45 (ore italiane) al King Saud University Stadium di Riyadh (casa dell'Al-Hilal) in Arabia Saudita.

3,5 milioni alle due finaliste

Ricordiamo che proprio nella passata stagione la Lega Calcio ha chiuso una trattativa con il Ministro dello sport dell’Arabia Saudita, Turki Alalshikh, per ‘trasportare’ la Supercoppa in Medio Oriente per tre edizioni: un accordo dal valore complessivo di 24 milioni di euro, ben superiore a quello precedente con la Cina, che riempiva le casse con 4 milioni a stagione. Inoltre, le due squadre finaliste riceveranno un premio di 3,5 milioni.

Stadio aperto a tutte donne

Questa sarà anche un’edizione speciale, perché tutte le donne potranno presentarsi in tutti i settori dello stadio e - questa volta - non accompagnate da uomini, come capitato lo scorso anno a Gedda