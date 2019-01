Supercoppa, scoppia il caso sessista. La Lega: "Donne allo stadio senza accompagnatore"

Il giorno della Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan si avvicina. Il 16 gennaio al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah (Arabia Saudita) andrà in scena il confronto tra rossoneri e bianconeri e, stando a quando riportato dalla Lega Serie A, i biglietti stanno andando letteralmente a ruba, avendo ottenuto un dato di prevendita di 25mila tickets in poche ore.

Un successo notevole, prevedendo il tutto esaurito. Non è però oro tutto quel che luccica, come si suol dire. Nella comunicazione relativa alla vendita dei tagliandi si fa presente che l’impianto saudita ha solo due settori: quelli indicati come “singles” sono riservati agli uomini mentre quelli indicati come “families” sono misti per uomini e donne.

Da ciò si era intuito che le donne non avrebbero potuto assistere alla partita da sole, come è stato evidenziato in un articolo del corriere.it. Una suddivisione, sulla carta, sessista per di più in una gara ufficiale della Lega nostrana seppur in territorio straniero. Un caso decisamente intricato, con la polemica social già divampata specie dopo la settimana vissuta sulle problematiche relative al razzismo. Di fatto, questa ulteriore discriminazione viene associata a un match del nostro calcio.

Le parole di Micciché

La Lega Serie A è intervenuta con una nota ufficiale scritta dal presidente Gaetano Micciché che cerca di fare chiarezza e di spegnere le polemiche:

" Fino allo scorso anno le donne non potevano assistere ad alcun evento sportivo, da pochi mesi hanno accesso ad ampi settori dello stadio, che hanno iniziato a frequentare con entusiasmo, e noi stiamo lavorando per far sì che nelle prossime edizioni che giocheremo in quel Paese possano accedere in tutti i posti dello stadio. E voglio precisare che le donne potranno entrare da sole alla partita senza nessun accompagnatore uomo, come scritto erroneamente da chi vuole strumentalizzare il tema: la nostra Supercoppa sarà ricordata dalla storia come la prima competizione ufficiale internazionale a cui le donne saudite potranno assistere dal vivo "

" L’Arabia Saudita è il maggior partner commerciale italiano. In poche ore di prevendita la Supercoppa a Jeddah ha registrato il sold out, un evento di una portata internazionale atteso con grande entusiasmo dai tifosi locali. Il calcio non fa politica, ma ha un ruolo sociale, in questo caso di veicolo di unione e comunanza tra popoli che non ha uguali in nessun altro settore. Ci sono vincoli che non possono essere cambiati dal giorno alla notte. Sono ottimista per definizione, e guardo con fiducia al futuro e ai passi già fatti "

