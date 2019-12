I verdetti post Supercoppa: Juventus, rivoluzione in ritardo. Lazio, la panchina non è più zavorra

Simone Inzaghi continua a battere la Juventus di Maurizio Sarri giocando alla "Allegri", mentre Sarri continua a perdere qualunque attacco sfoderi o alterni: bidente all’Olimpico, tridente a Riad, come suggeritogli dalla propaganda, e di nuovo bidente poco prima del raddoppio di Senad Lulic, migliore in campo. Chiamate Juventus 3-1 3-1: se è vero che per fare una prova servono almeno tre indizi, siamo già a due. Occhio.

L’appello di Riad ha ribadito la sentenza di primo grado del 7 dicembre: se la Juventus, "questa" Juventus, non è ancora di Sarri, la Lazio di Inzaghino, dalla tenuta strabiliante, può correre per lo scudetto. Ha trovato la quadratura che, viceversa, Madama ha smarrito: prende gol da tutti, segna poco. Sia con Matthijs De Ligt sia con Merih Demiral; e al di là del numero dei bomber (?). Già che siamo in tema, guai a trascurare il quartetto di Claudio Lotito: Luis Alberto e Sergej Milinkovic-Savic più Ciro Immobile e Joaquin Correa. Con una panchina che non smette di dare - penso ai gol di Felipe Caicedo, alla sponda aerea di Marco Parolo, alla punizione di Danilo Cataldi - più di quanto non dia, oggi, la rosa dei campioni.

Di Supercoppe, per carità, ne aveva già perse persino il vecchio gestore, ma qui non si discute il risultato in sé, qui si censura la continuità di rendimento. Il mio pronostico pro Goeba verteva sulle due punte, a maggior ragione calcolando i due giorni di riposo in meno: non è un salvataggio in corner; era, semplicemente, un giudizio. Sbagliato. Se Sarri ci crede sul serio, insista col tridente. Il problema è che, contro avversari agguerriti come la Lazio, o spacchi l’equilibrio o lo squilibrio spacca te. A Marassi, vennero "dismessi" Gonzalo Higuain e Paulo Dybala, ieri sera il Pipita. E Cristiano Ronaldo, protagonista per un tempo e poi più, non potrà sempre arrampicarsi in cielo.

E’ scomparso dai radar Federico Bernardeschi, trequartista casuale, i contributi di Aaron Ramsey e Douglas Costa restano impalpabili: specialmente quelli del brasiliano, in rapporto al croccante incipit. L’anno si chiude, così, con la sensazione che la svolta filosofica della Juventus sia ancora un cantiere aperto, al netto del primo posto in condominio e del ruolino in Champions. Ciò contribuisce a gonfiare le vele dell’opposizione che, perso il Napoli, dopo Inter e Lazio sta recuperando anche la Roma.

Si sapeva che Inzaghi avrebbe avuto il vantaggio della conferma, e Antonio Conte di dover voltare soltanto pagina rispetto alla sterzata radicale che attendeva «C’era Guevara». Le rivoluzioni costano. E adesso? La Lazio deve seguire il solco tracciato, sarà difficile ma stimolante. In compenso, ora che il divorzio da Mario Mandzukic è ufficiale (storia gloriosa dal pessimo epilogo), la Juventus deve guardarsi dentro. Siamo a fine dicembre e tutti i reparti sono sotto indagine. Chi scrive ripartirebbe dal bidente, per avere, se non altro, una carta alternativa in casi d’emergenza. E nella fase difensiva, da Mattia De Sciglio ad Alex Sandro, senza ignorare i dintorni di Leonardo Bonucci, urge più cura dei dettagli.

