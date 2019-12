Juventus-Lazio in Diretta Tv e Live Streaming

Juventus-Lazio: le probabili formazioni della Supercoppa Italiana

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. All.: Sarri.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All.: Inzaghi.

Arbitro: Calvarese.

Video - Mendes: "Cristiano Ronaldo può finire la carriera alla Juve, è il giocatore più forte di sempre" 01:41

Juventus-Lazio: dove vederla in tv e in Live-Streaming

La sfida tra Juventus e Lazio è in programma domenica 22 dicembre alle ore 17.45. Si gioca al 'King Saud University Stadium' di Riad, in Arabia Saudita. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva in chiaro su Rai1 con collegamento a partire dalle 17.30. Per chi non potesse seguire l’incontro davanti al teleschermo, la partita sarà visibile anche in diretta live streaming su raiplay.it e sull’app Rai Play (gratuita per tutti i sistemi operativi), disponibile su smartphone e tablet. Eurosport vi offrirà la diretta scritta minuto per minuto.

Video - Sarri: "Calendario? Mi dicono sempre che mi lamento, l'errore è stato far giocare la Lazio lunedì" 01:15

Gli ultimi 5 risultati della Juventus

Sampdoria-Juventus 1-2 (Caprari; Dybala, Ronaldo)

Juventus-Udinese 3-1 (9' e 37' Cristiano Ronaldo, 45ì Bonucci; 90+4 Pussetto)

Bayer Leverkusen-Juventus 0-2 (75' Cristiano Ronaldo, 90+2 Higuain)

Lazio-Juventus 3-1 (25' Cristiano Ronaldo; 45+1 Luiz Felipe, 74' Milinković-Savić, 90+5 Caicedo)

Juventus-Sassuolo 2-2 (20' Bonucci; 22' Boga, 47' F.Caputo; 68' rig. Cristiano Ronaldo)

Video - Juventus, tutti i segreti del Lione in 60 secondi: undici tipo, allenatore, stella e precedenti 01:06

Gli ultimi 5 risultati della Lazio

Cagliari-Lazio 1-2

Rennes-Lazio 2-0

Lazio-Juventus 3-1

Lazio-Udinese 3-0

Lazio-Cluj 1-0

Approfondimenti e dichiarazioni

La Supercoppa fra Juventus e Lazio va ben oltre la rivincita

Mendes: "Se Ronaldo fosse rimasto al Real avrebbe vinto il Pallone d'oro. Messi? Un'ingiustizia"

Sarri: "Buffon probabilmente giocherà, Szczesny ha ancora dolore. Sorteggio? La paura era il Real"

Video - Buffon: "Giocare con Cristiano Ronaldo è la chiusura perfetta della mia carriera" 01:36

Juventus-Lazio: informazioni

Finale di Supercoppa Italiana 2019

Data, orario e luogo: domenica 22 dicembre, ore 17.45 | 'King Saud University Stadium', Riad, Arabia Saudita.