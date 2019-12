Juventus-Lazio: probabili formazioni e statistiche

Le probabil formazioni

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Maurizio Sarri

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; J.Correa, Immobile. All. Simone Inzaghi

Arbitro: Gianpaolo Calvarese, sezione di Teramo

Statistiche Opta

32a edizione della Supercoppa italiana: nei 31 precedenti, la squadra che ha vinto lo Scudetto ha poi conquistato anche questo trofeo in 22 occasioni (il 71% delle volte). In tre delle ultime 5 edizioni della Supercoppa, ha perso però la squadra detentrice dello Scudetto e in due di queste occasioni a decidere la partita sono stati i tiri di rigore (per il Napoli nel 2014 e per il Milan nel 2016).

15a partecipazione per la Juventus in Supercoppa italiana, per la Lazio è l'ottava volta in questo torneo. Nella storia della Supercoppa, addirittura, Juventus e Lazio si sono già affrontate 4 volte, e diventerà - con la gara di Riad - la sfida più ricorrente nella storia della competizione. Nei 4 precedenti il bilancio è perfettamente pari: due vittorie per parte, 14 reti realizzate, con una media di 3,5 a partita. La Juventus non ha trovato il gol in una sola delle precedenti 14 gare del torneo, nella sconfitta per 1-0 contro l'Inter nel 2005.

La Lazio ha vinto 3 delle ultime 6 partite disputate contro la Juventus in tutte le competizioni (anche 3 sconfitte nel parziale), tanti successi quanti nelle precedenti 35 sfide con i bianconeri (8 pareggi e 24 sconfitte nel parziale). L'ultimo successo della Lazio sui bianconeri è arrivato lo scorso 7 dicembre, con i biancocelesti che vinsero 3-1 grazie alle firme di Luiz Felipe, Milinkovic Savic e Caicedo dopo il vantaggio iniziale di Cristiano Ronaldo (da segnalare anche un rigore sbagliato da Immobile).

Dybala ha segnato 3 reti in Supercoppa italiana, tutte contro la Lazio. Dovesse segnare ancora, diventerebbe il migliore marcatore della competizione, superando così Del Piero, Eto'o, Shevchenko e Tevez. Ciro Immobile ha segnato due gol in carriera in Supercoppa italiana, entrambi nella vittoria contro la Juventus del 2017. Solo Claudio López, nella storia della Lazio, ha segnato quanto Immobile in Supercoppa: lo spagnolo realizzò una doppietta nel pirotecnico 4-3 all'Inter nel 2000.

Dovesse scendere in campo, Gianluigi Buffon diventerebbe il giocatore con più presenze nella storia della Supercoppa Italiana (ora a 9 insieme a Dejan Stankovic). Buffon, inoltre, è il giocatore con più successi in questo torneo (6) insieme a Stankovic.