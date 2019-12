La moviola di Juventus-Lazio: Matuidi, che entrata! Sarri protesta per il recupero

La diretta minuto per minuto

La moviola di Juventus-Lazio (Calvarese)

Minuto 8: Matuidi interviene a gamba tesa su Luis Alberto dopo che il laziale aveva concluso verso la porta con destro pericoloso dal limite. Ammonito giustamente il francese: in un primo momento la Lega non aveva ufficializzato il cartellino (le riprese televisive non avevano immortalato il momento), aggiungendolo solamente in seguito. Poteva starci anche il rosso? Siamo al limite, ma non è vergognoso il giallo a nostro avviso.

Minuto 34: Ammonito giustamente Lucas Leiva, punito per l'intervento in netto ritardo su Dybala.

Minuto 36: Higuain reclama un calcio di rigore perchè dal suo punto di vista sarebbe stato ostacolato da Leiva al momento di calciare in porta. Fa bene Calvarese a sorvolare...

Minuto 45: Regolare il gol di Dybala, tenuto in gioco da Radu a centro area. Niente offside!

Minuto 48: Impeccabile Calvarese anche sulla decisione di ammonire Bentancur, autore di un tackle ruvidissima in una zona neutra del campo ai danni di Lucas Leiva.

Ammonito 58: Anche in questo caso giusto il giallo a Luis Alberto che stende Cuadrado con le cattive.

Minuto 80: Cristiano Ronaldo lamenta una spinta in area di rigore: troppo poco per il penalty...

Ammonito 82: Annullato giustamente il gol di Correa per offside.

Ammonito 93: Espulso Bentancur per doppia ammonizione, ci stavano in entrambe le occasioni i gialli.

Ammonito anche Sarri dopo la segnalazione dei tre minuti di recupero: proteste del tecnico che voleva un recupero più corposo.