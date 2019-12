Sarri: "Ultimamente mi diverto vedendo giocare la Juventus; Lazio più temibile nella gara secca"

"In allenamento e in partita mi sto divertendo. Vuol dire che la squadra sta giocando il calcio che gli ho proposto e che abbiamo ancora tanti difetti sui quali ci possiamo lavorare. Ponendoci come obiettivo la perfezione saremo sempre scontenti". Queste le parole in conferenza stampa di Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, alla vigilia della finale di Supercoppa contro la Lazio. "Abbiamo continuità nei risultati, e nelle ultime partite abbiamo fatto vedere buone cose nel primo tempo. Gli errori fanno parte del percorso ci stanno, il nostro modulo è molto dispendioso", ha aggiunto.

Sul momento della Juventus

" Non so se siamo più avanti o indietro ma ultimamente in allenamento e partita mi sto divertendo. E se lo faccio, è perché la squadra gioca o tenta di giocare il calcio che ho proposto. Se mi sto divertendo è la sensazione di avere difetti ma di lavorarci sopra e di poterli risolvere. L'obiettivo deve essere sempre utopico, essendo sempre scontenti avremo sempre modo di migliorare "

Sui cambi di modulo

" Non capisco... Giochiamo con continuità, abbiamo difetti ma abbiamo perso una sola gara. C'è continuità: veniamo da due gare dove abbiamo fatto un grande punto di vista tattico, abbiamo finito allungandoci con problemi tattici ma fa parte del percorso e anche del modulo. È un modulo dispendioso per diversi ruoli, magari nel finale siamo meno lucidi per mantenere le distanze tra i giocatori "

Sulle parole di Allegri: gli schemi sono cavolate?

" Spero solo non se ne accorgano i presidenti o i nostri salari subiranno tanto. Che un tecnico non debba stravolgere i giocatori per allenare se stesso sono d'accordo, che debba incidere su una squadra rispettando le caratteristiche dei giocatori va fatto. Sono opinioni personali, modo di intendere il lavoro differente "

Sulle motivazioni

" Lo sento normalmente, lo scorso anno ho fatto tre finali. Lo sento così: un trofeo in palio, una gara importante, a cui teniamo particolarmente. Abbiamo motivazioni, dentro la gara di campionato ci sono elementi che ci possono dare grandi motivazioni "

Gli infortunati

" Chiellini viene da un ko traumatico che ha tempi prestabiliti, fino a febbraio non sarà a disposizione. Szczesny è rientrato due giorni fa, è a disposizione. De Sciglio sta bene. Ramsey e Douglas Costa sono rientrati, devono andare incontro a una condizione di crescita fisica. Adesso fuori abbiamo solo Chiellini e Khedira, reduci da due interventi chirurgici al ginocchio "

Problema gol incassati

" Nelle ultime tre partite abbiamo subito due gol di cui uno al 95'. Non prendiamo un gol ogni 5'... Stiamo facendo degli errori, stranamente abbiamo cambiato a livello di altezza difensiva ma prendiamo gol quando siamo bassi. Mi riesce difficile da capire, serve lavorarci sopra e migliorare. I margini ci sono "

Sulla Lazio

" Non è una gara che darà un segnale al campionato, è un'altra storia lì. Nella gara secca è ancora più pericolosa: sono forti fisicamente e tatticamente, è incredibile che non sia in Champions. Ha uno dei centrocampi tra i più forti d'Italia, Immobile che ha fatto 16 gol in 17 partite, sono una grandissima squadra. E' una gara difficilissima. Non so se questa partita influirà nel campionato ma non credo "