Simone Inzaghi mister 3 trofei in 3 anni: da promesso sposo a bestia nera della Juventus

Era già il secondo allenatore più vincente della storia della Lazio alle spalle di Sven-Goran Eriksson, il trionfo biancoleste in Supercoppa a spese della corazzata Juventus non fa che confermare la bravura del tecnico piacentino capace in tre anni e rotti dal suo debutto assoluto di portare nella capitale già tre trofei: due Supercoppe conquistate a spese della Juventus e la Coppa Italia vinta contro l’Atalanta.

Anti-Juve: anche per lo scudetto?

Il doppio 3-1 rifilato alla Juventus tra campionato e Supercoppa italiana, la Supercoppa italiana del 2017, la vittoria allo Stadium dell’ottobre dello stesso anno con la doppietta di Ciro Immobile: la Lazio di Simone Inzaghi è una sorta di bestia nera per la Vecchia Signora, l’unica in grado di spezzarne l’egemonia in Italia negli ultimi tre anni. È dunque la banda Inzaghino competitiva da subito per poter puntare al campionato? Le premesse ci sono, ora più che mai, il roster biancoceleste è attrezzato e i tifosi possono sognare in grande, consapevoli in ogni caso che per vincere lo scudetto servirà un’impresa titanica.

Simone Inzaghi-Juve: Sliding Doors

Eppure Simone Inzaghi sembrava essere l’erede designato per la successione di Massimiliano Allegri: la Juventus optò invece quest'estate per Maurizio Sarri, decisa più che mai a svoltare sul piano del gioco espresso sul rettangolo di gioco. Inzaghi è stato anche accostato con insistenza alle panchine di Atalanta e Milan secondo radiomercato, ma alla fine è rimasto sulla panchina della Lazio. Così come per l’avvio del campionato 2016/2017 continuò ad accomodarsi sulla stessa panchina nonostante fosse stato temporaneamente rimpiazzato da Marcelo Bielsa. Grazie al lavoro, alle sue idee e alla sua gestione del gruppo il “sostituto” è diventato così “titolare” alla guida di una Lazio che non vuole più smettere di volare.