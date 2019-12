Supercoppa, Acerbi grande cuore: visita a sorpresa i piccoli pazienti dell’ospedale di Riad

Il cuore di Francesco Acerbi è grande: inevitabile con una storia come la sua. Mercoledì si era recato in visita all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù: aveva dichiarato “prometto che tornerò a trovarvi” dopo esserci stato in rappresentanza della nazionale un paio di mesi fa. Ci è ritornato per davvero alla fine, travestito da babbo natale insieme a Marco Parolo.

A distanza di pochi giorni, dunque, è riuscito addirittura a ripetersi anche fuori dai confini dello Stivale. A poche ore dalla finale di Supercoppa italiana contro la Juventus a Riad, il centrale della Lazio ha raggiunto il King Fahad National center, un ospedale della capitale saudita specializzato nella cura dei tumori dei bambini. Accompagnato dal dottore Fahad Fawzi Aldeaji, Acerbi ha salutato i piccoli pazienti in cura e i medici tra lo stupore generale dei presenti. Selfie e abbracci per il difensore ex Sassuolo che, con un piccolo gesto, ci ha ricordato che la malattia non conosce alcun tipo di geografia.