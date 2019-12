Supercoppa, verso Juventus-Lazio: tra i bianconeri anche Szczesny e Alex Sandro

Partita la missione araba di Juventus e Lazio. Domenica a Riad si assegna la Supercoppa, primo trofeo stagionale: occasione certo per impreziosire la bacheca, ma anche per lanciare 'segnali' al campionato nonostante la distanza dall'Italia. Bianconeri e biancocelesti si ritroveranno avversarie in campo ad appena due settimane dal confronto dell'Olimpico, con Inzaghi capace di frenare Sarri.

Al King Saud University Stadium sarà un'occasione di rivincita per i bianconeri, che per la quinta volta incrociano la Lazio nella finale del trofeo che li vede attualmente campioni in carica. L'ultima datata 2017, a Roma: successo rocambolesco, deciso al 93', per i padroni di casa. Nel complesso, bilancio in parità con due vittorie per parte. Ma domenica sarà un'altra storia. E sarà una storia di grandi attaccanti: se da una parte Inzaghi può sfoderare il super Immobile di questa prima parte di stagione, il popolo bianconero è stuzzicato dall'ipotesi che Sarri confermi dal primo minuto i tre tenori. L'esperimento Dygualdo, del resto, ha dato fino ad ora esito più che positivo. Certo, contro una delle formazioni più in forma del campionato sarebbe un test importante e il tecnico è uomo da lasciarsi andare ai facili entusiasmi tralasciando l'equilibrio. Anche se i tre stanno affinando sempre più l'intesa: e il Ronaldo 'Superman' ammirato contro la Sampdoria, con il supergol che continua a tenere banco sui social, ha confermato che il periodo difficile è alle spalle. "L'aspetto primario per schierare il tridente è la loro condizione fisica, se non fosse buona la squadra ne risenterebbe", ha sottolineato Sarri nel post-Sampdoria. "In questo momento al di là della stanchezza sono in buone condizioni fisiche tutti e tre".

La buona notizia per il tecnico bianconero è il recupero di Szczesny e Alex Sandro. Il polacco e il brasiliano erano in dubbio per problemi muscolari, la lista dei convocati diffusa prima della partenza per Riad ha confermato che sono disponibili. Nella lista a sorpresa è entrato anche Giorgio Chiellini, non ancora pronto per il rientro ma desideroso di far parte della spedizione in terra d'Arabia: accontentato. Out invece l'infortunato Khedira. La Lazio è invece in Arabia da ieri e oggi ha sostenuto il primo allenamento. Per disegnare il suo collaudatissimo 3- 5-2 Inzaghi ha tutta l'intenzione di affidarsi ai 'titolarissimi'. Spazio ai piedi buoni di Luis Alberto, che ha recuperato dall'affaticamento e Milinkovic-Savic, da tempo indicato come oggetto del desiderio della Juventus. In avanti ovviamente al duo formato da Immobile, arrivato al media day con la kefiah e Correa.

Sempre che, dinnanzi al tridente sarriano, il tecnico dei capitolini non opti per la prudenza. Ma la marcia trionfale in campionato, con il clamoroso successo nel recupero contro il Cagliari che l'ha messa in scia scudetto, dimostra che è una Lazio con una maturità da big. Come si dice, però, gli esami non finiscono mai e abbassare la guardia non è mai consigliabile. Soprattutto se l'avversaria si chiama Juventus. In occasione della sfida, i bianconeri indosseranno una maglia speciale. I giocatori indosseranno infatti una casacca con la tradizionale calligrafica araba, progettata in collaborazione con il famoso artista di calligrafia saudita-marocchina, Shaker Kashgari. La divisa Adidas - in edizione limitata - avrà all'interno di ogni singolo numero un tradizionale disegno calligrafico arabo che evidenzia la parola Juventus, con anche il nome di ogni singolo giocatore scritto in testo arabo.