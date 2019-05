Calcio, Portogallo: Benfica campione, vince 37° titolo nazionale

Il Benfica è campione di Portogallo per la 37/a volta nella sua storia. Decisivo il successo ottenuto sul Santa Clara al 'Da Luz' per 4-1 nell'ultima giornata, che ha permesso alla squadra di Lisbona di conservare i due punti di margine sul Porto, a sua volta vittorioso sullo Sporting per 2-1. A segno Seferovic con una doppietta, Joao Felix e Rafa Silva.