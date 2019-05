Impressionante tributo a Casillas al Do Dragao: tifosi e giocatori del Porto in coro "Forza Iker"

Il Porto ha approfittato del match casalingo al "Do Dragao" contro il CD Aves per far sentire tutta la sua vicinanza al proprio portiere Iker Casillas, colpito lo scorso venerdì da infarto mentre si stava allenando.

I giocatori dei Dragoni hanno esposto uno striscione con la scritta "Força Iker" prima del fischio d'inizio al momento dello schieramento in campo; la coreografia dei tifosi è stata dal canto suo impressionante, mozzafiato.

Compagni di squadra e staff avevano fatto visita a Casillas venerdì, con una spedizione collettiva con pullman della società e maglia numero uno del portiere; secondo la moglie Sara Carbonero il portiere potrebbe essere dimesso dall'ospedale giù lunedì prossimo. È l'augurio di tutti.