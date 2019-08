Suso-Borini, il Milan vince senza patemi in Kosovo: 2-0 al Feronikeli

Se è vero che il precampionato serve più per trovare la migliore condizione e per raffinare gli schemi che per collezionare vittorie, è pur vero anche che non vincere non fa mai piacere. E così capita a fagiolo il successo che il Milan pesca in casa del debole Feronikeli: il primo nella sua estate di amichevoli internazionali. Un 2-0 facile facile, determinato nel primo tempo da una splendida punizione di Suso e nella ripresa da Borini. Troppo netta la differenza tecnica tra i rossoneri e i kosovari, quasi mai capaci di impegnare i fratelli Donnarumma durante i 90 minuti. Benissimo Suso, vivace Rafael Leão. Ma non solo. In generale, una sgambata utile per migliorare i meccanismi e per mettere minuti nelle gambe. Prossimo impegno tra 7 giorni, a Cesena, contro i romagnoli neopromossi in C.

La cronaca in 9 momenti chiave

10' - TIRO DI ÇALHANOGLU - Botta del turco dai 20 metri e respinta di Smakiqi con i pugni. Prima vera conclusione in porta dei rossoneri.

26' - GOL DEL MILAN! Punizione perfetta di Suso, che col sinistro supera la barriera e non lascia scampo a Smakiqi. 1-0!

45' - ANDRÉ SILVA VICINO AL GOL - Krunic intelligentemente all'indietro per il portoghese, che spara di prima sfiorando il palo.

55' - RETE ANNULLATA A PIATEK - Stupenda imbucata di Bonaventura per il polacco, che di testa segna ma è pescato in offside.

58' - GOL DEL MILAN! Ottima azione di Rafael Leão sulla sinistra e centro sul secondo palo per Borini, che con una splendida spaccata al volo non perdona. 0-2!

62' - BONAVENTURA MANCA IL TRIS - Piatek libera il compagno, che si inserisce in area ma apre leggermente troppo il piattone graziando il portiere.

69' - TRAVERSA DI CONTI - Destro da fuori area, deviazione di un avversario e traversa piena del terzino del Milan a Troshupa battuto.

75' - TRAVERSA DEL FERONIKELI - Occasionissima per Rexha, che in area rientra e col destro fa tremare la traversa di Antonio Donnarumma.

79' - OCCASIONE PER RAFAEL LEÃO - Splendida imbucata di Bonaventura per l'ex Lille, che scatta velocissimo verso l'area di casa ma spara alto col sinistro.

Il tabellino

Feronikeli (4-2-3-1): Smakiqi 6 (64' Troshupa 6); Islami 5,5, Lladrovci 6 (71' Thaçi s.v.), Prekazi 5,5, Hioxha 5,5; Dabiqaj 5,5, Faziliu 5,5; Hoti 6 (57' D. Lladrovci 5,5), Krkotic 5,5, Jean Carioca 5; Rexha 6. All.: Ramadani 5,5

Milan (4-3-1-2): G. Donnarumma 6 (46' A. Donnarumma 6); Calabria 6 (46' Conti 6,5), Gabbia 6 (46' Musacchio 6), Romagnoli 6 (84' Laxalt s.v.), Rodriguez 5,5 (46' Strinic 6); Krunic 5,5 (46' Borini 6,5), Biglia 6,5 (84' Brescianini s.v.), Calhanoglu 5,5 (46' Bonaventura 6,5, 84' Maldini s.v.); Suso 7 (46' Paquetá 6,5); Castillejo 5 (46' Rafael Leão 6,5), André Silva 5,5 (46' Piatek 6). All. Giampaolo 6,5

Arbitro: Genc Nuza (Kosovo)

Gol: 26' Suso, 58' Borini

Assist: Rafael Leão (M, 0-2)

Ammoniti: Biglia, D. Lladrovci

Note: -

Il migliore

Suso. Conferma di vivere un precampionato speciale. Resta in campo solo un tempo, ma sono 45 minuti di preziosismi e assist a profusione. Oltre al gol del vantaggio, splendido. Vuole convincere il Milan e ci sta riuscendo.

Il peggiore

Jean Carioca. Un paio di guizzi e poco altro. Si vede pochissimo.

Il momento social del match