Un 2-0 tutto sommato facile, contro un avversario modesto e reduce da due eliminazioni in serie nei preliminari di Champions ed Europa League. Eppure, anche la gara vinta dal Milan contro il Feronikeli ha lasciato qualche impressione su cui ragionare. Sia in senso positivo che in senso negativo. Dall'ennesima bella prestazione di Suso al flop della coppia André Silva-Castillejo, ecco il borsino rossonero dopo la sgambata kosovara.

Chi sale

JESUS SUSO – Più che promosso, ancora una volta. Sembra il fratello forte del pallido Suso della scorsa stagione. Avversario modestissimo a parte, disegna calcio per 45 minuti dimostrando di trovarsi a proprio agio nella posizione di trequartista che Giampaolo gli ha ritagliato. Ha tutta l'intenzione di tenersi stretto il Milan, in barba alle voci che lo vogliono (volevano?) in uscita.

RAFAEL LEÃO – Deve ancora raffinare qualche elemento grezzo delle proprie caratteristiche, ma l'esordio con la maglia del Milan fa ben sperare. In campo all'intervallo, dà la scossa alle azioni offensive rossonere, nel primo tempo prerogativa del solo Suso. Quando parte non si può prendere, quando accelera è meglio prendergli la targa. Sua l'azione che manda a segno Borini per il definitivo raddoppio.

GIACOMO BONAVENTURA – Milan positivo quasi in blocco, anche perché l'avversario è quel che è, ma tra tutti scegliamo proprio lui. Perché non è scontato, al rientro, fingere che il feeling con il campo non si sia mai interrotto con quel gravissimo infortunio dell'autunno scorso. E invece è proprio così: l'ex atalantino si piazza in campo con testa alta e piedi educati, facendosi sempre trovar pronto e mettendo in porta i compagni in almeno tre occasioni. Belle, bellissime sensazioni.

Chi scende

ANDRÉ SILVA – Ha una sola occasione e non la sfrutta a causa di quel pizzico di sfortuna che a volte fa tutta la differenza del mondo. Ma, in generale, fatica a trovare gli spazi adatti nella difesa di casa. Tante volte Suso lo cerca, tante volte lui non raccoglie l'invito partendo un attimo dopo o non arrivando su palloni invitanti. La grinta, poi, pare non essere quella giusta. Non esattamente il miglior modo di vestire la maglia da titolare.

Andrè Silva, attaccante del Milan, a MilanelloGetty Images

SAMU CASTILLEJO – Il discorso fatto per André Silva, gira e rigira, vale anche per lui. L'intesa con André Silva non c'è, quella con Suso neppure. Gira a vuoto provando qualche preziosismo tecnico che sarebbe teoricamente nelle sue corde, ma che in Kosovo – come era accaduto per buona parte della scorsa annata – non gli riesce. Bocciato.

RADE KRUNIC – Pare ancora un po' estraneo ai meccanismi generali del Milan. Timido, poco in palla, non troppo propositivo. Di buono c'è l'assist all'indietro per André Silva a fine primo tempo e poco altro. Dei vari centrocampisti che si alternano in campo è quello che si nota meno.