Le donne iraniane potranno entrare negli stadi per assistere alle partire di calcio della nazionale maschile. Lo ha annunciato il ministro dello sport iraniano Masoud Soltanifar in una nota.

"Sono stati fatti tutti i preparativi necessari affinché le donne, inizialmente solo per le partite internazionali, possano entrare negli stadi di calcio", ha scritto il ministro come riportato da diversi media locali. La decisione arriva dopo l'ultimo appello del presidente della FIFA Gianno Infantino, lanciato proprio questa mattina.

L'appello di Infantino

" Spero che la Federazione iraniana e le autorità iraniane siano ricettive alle nostre ripetute chiamate per affrontare questa inaccettabile situazione "

"Li ho contattati più volte nel recente passato e così anche l'amministrazione FIFA. Al momento abbiamo una delegazione di membri della FIFA in Iran e non vedo l'ora di ricevere buone notizie da loro", prosegue il comunicato di Infantino. "La nostra posizione è chiara e ferma. Le donne devono essere autorizzate ad entrare negli stadi di calcio in Iran", insiste. "Comprendiamo che ci sono passi e processi che devono essere presi prima che ciò avvenga in modo corretto e sicuro, ma ora è il momento di cambiare le cose e la FIFA si aspetta sviluppi positivi a partire dalla prossima partita in casa dell' Iran ad ottobre", conclude il presidente.

Donne ok ma solo per la Nazionale

Soltanifar ha anche chiarito che l'accordo vale solo le partite della nazionale. Niente derby della capitale, quindi, per le tifose che domenica dovranno seguire Esteghlal-Persepolis in tv.

Il caso Sahar Khodayari

Lo scandalo era partito da Sahar Khodayari, 29 anni e laureata in informatica: è stata lei a sfidare il divieto alle donne di entrare negli stadi, dandosi fuoco davanti al tribunale di Teheran Sahar Khodayari. È una delle tante iraniane che negli anni hanno provato a contrastare il divieto in vigore dal 1981 nel Paese islamico ultraconservatore. Un'ondata di indignazione ha invaso i social media, per chiedere alla Fifa di intervenire e a Teheran di mettere fine alla discriminazione. Ed ecco i primi risultati.