Tas: casi Milan e ManCity, nessuna udienza fino al 14 agosto

Il Tribunale di arbitrato dello sport di Losanna ha reso noto l'elenco delle udienze previste fino al prossimo 14 agosto e in questo non figurano quelle relative ai casi di Milan e Manchester City. I rossoneri hanno presentato ricorso al Tas in merito alle sanzioni decise dalla Uefa per violazioni del fair play finanziario, ma al momento non è stata attivata la procedura d'urgenza.

E tra le priorità del Tribunale non sembra esserci, stando al calendario, nemmeno il caso legato al ManCity, deferito per violazione dei paletti imposti dal Fpf. Salvo colpi di scena con l'annuncio di procedimenti d'urgenza, dunque, le due squadre dovrebbero prendere parte alle prossime competizioni europee.