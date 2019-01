Tegola per il Tottenham: due mesi di stop anche per Dele Alli

Brutta tegola per il Tottenham, che dovrà fare a meno del forte centrocampista dell'Inghilterra Dele Alli fino a marzo a causa di un problema al bicipite femorale. Alli si è infortunato nelle fasi conclusive della vittoria per 2-1 sul Fulham domenica scorsa e gli esami effettuati oggi hanno confermato l'entità dell'infortunio. L'infortunio del 22enne Alli è una tegola pesantissima per la squadra di Mauricio Pochettino, costretta a fare a meno anche di Harry Kane fino a marzo a causa di un problema al legamento della caviglia.