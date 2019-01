Tentò baciare donna in treno: Paul Gascoigne accusato di violenza sessuale, sarà processato

Ancora guai giudiziari per Paul Gascoigne. L’ex centrocampista della Lazio e del Tottenham sarà processato per violenza sessuale dopo un episodio accaduto la scorsa estate, quando tentò di baciare in treno una donna senza il suo consenso. L' avvocato di Gascoigne, Michelle Heeley, ha detto alla corte che un buon numero di testimoni confermeranno "della sua propensione a baciare le persone senza intenti di natura sessuale". L'ex centrocampista dell'Inghilterra, che ha lottato per anni con l'alcolismo da quando si è ritirato dal calcio giocato, indossava un abito blu e una camicia a collo aperto. "Sono preoccupato per queste cose, sono spaventato", ha detto Gascoigne al giudice Simon Bourne-Arton, che gli ha concesso la libertà su cauzione. Quando gli è stato detto che avrebbe dovuto presentarsi per il processo il 14 ottobre, Gazza ha replicato: "Non posso aspettare, non ho fatto nulla di sbagliato".