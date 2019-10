La settimana prossima termina la sospensione per quattro anni di Michel Platini da tutte le attività legate al calcio, con l'ex Pallone d'Oro che pensa ora a una clamorosa candidatura alla presidenza della FIFA nel 2023.

Le Roi, ex presidente della UEFA, era stato sospeso nel 2016, quando sembrava destinato a succedere a Sepp Blatter come presidente della FIFA, per un pagamento di circa 1,8 milioni di euro ricevuto otto anni prima dallo stesso ex numero 1 del calcio mondiale. Platini era stato inizialmente sospeso per 8 anni, pena poi ridotta a 6 in appello e a 4 dal Tribunale arbitrale per lo Sport. Platini è anche implicato in una indagine per corruzione relativa all'assegnazione dei Mondiali del 2022 in Qatar, per cui è stato ascoltato lo scorso giugno dalla polizia francese.

Vicino alla riabilitazione, Platini sarebbe pronto a tornare in pista. Una fonte vicina alla UEFA ha rilevato all'AFP che l'attuale presidente dell'organizzazione, Aleksander Ceferin, "potrebbe sostenere Platini" come candidato alla presidenza della FIFA nel 2023 poiché lo sloveno "non sopporta" l'attuale numero 1 Gianni Infantino.

"Tornerò, non so dove, non so come”, aveva assicurato nei mesi scorsi Platini in una intervista al canale svizzero RTS.