Tevez-gol e titolo al Boca Juniors all'ultimo respiro: festeggia con bacio in bocca a Maradona

Gol, titolo e bacio a Maradona (un vero e proprio azzardo ai tempi del Coronavirus). Carlos Tevez eroe in patria con il suo Boca Juniors, di nuovo campione grazie alla vittoria per 1-0 contro il Gimnasia allenatore proprio dall'ex Pibe de oro, con un gol siglato al 72' dall'Apache.

Un titolo guadagnato in rimonta e proprio al fotofinish: il River aveva un punto di vantaggio sul Boca alla vigilia dell'ultimo turno, ma la squadra Marcelo Gallardo non va oltre al pareggio contro l'Atletico Tucuman allo stadio Monumental Jose Fierro.

E così è potuta cominciare la festa alla Bombonera: fa clamore il bacio stampato da Tevez al suo idolo, Diego Armando Maradona, ma la gioia di Carlitos era irrefrenabile. Con l'arrivo di Russo in panchina sono arrivati anche 6 reti in 7 gare per l'ex juventino, vero e proprio trascinatore del Boca. E fanno 29 titoli in carriera per lui...