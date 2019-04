Deulofeu show: Watford da 0-2 a 3-2 con i Wolves, è finale con il Manchester City!

Il Watford affronterà il Manchester City nella finale della FA Cup di Wembley in gara unica del prossimo 18 maggio. Nella seconda semifinale giocata sempre nel tempio inglese di Wembley, la squadra di proprietà della famiglia Pozzo ha battuto dopo i supplementari il Wolverhampton per 3-2.

Match epico a Londra: reti ospiti firmate da Doherty al 36' e Jimenez al 62' (stop e mezza rovesciata volante per l'ex attaccante dell'Atletico Madrid che poi ha esultato con la maschera dell'uomo tigre). Per gli Hornets è show assoluto dell'ex milanista Gerard Deulofeu: al 79esimo s'inventa una scucchiaiata d'interno destro sotto il "sette" per la rete del provvisorio 1-2 quindi, dopo la rete dell'insperato pari a firma Deeney su rigore al 94', firma il definitivo sorpasso con chirurgico diagonale in contropiede.