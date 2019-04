Il Manchester City è la prima finalista di Fa Cup. Nella prima semifinale la squadra di Guardiola, pur non brillando, batte 1-0 il Brighton grazie a una rete di Gabriel Jesus e ora attende la vincente della seconda semifinale (in programma domenica 7 aprile alle 17) tra Watford e Wolverhampton. Resta quindi vivo il sogno dei Citizens di centrare uno storico poker di successi (Premier League, Champions League, Coppa di Lega già vinta e appunto Fa Cup) nella stessa stagione.

La cronaca

Il Manchester City parte con il piglio giusto e mette subito all'angolo il Brighton. Al 4' la formazione di Guardiola è già avanti: traversone dalla destra di De Bruyne a centro area, Duffy lascia sfilare il pallone e alle sue spalle Gabriel Jesus insacca di testa in tuffo. Fino al 45' succede pochissimo. Le uniche emozioni - si fa per dire - le regalano Jahanbakhsh e Walker che si sfidano a muso duro all'altezza della bandierina del corner: Taylor ammonisce entrambi per reciproche scorrettezze e il Var conferma la decisione del direttore di gara risparmiando il rosso ai due giocatori.

L'esultanza di Gabriel Jesus - Manchester City-Brighton Fa Cup 2018-19Getty Images

Nella ripresa il City continua a giocare sotto ritmo e al 54' rischia grosso quando, sugli sviluppi di un corner, Laporte anticipa in extremis Murray dopo una sponda di testa di Duffy. Sterling scuote i suoi con un gran destro dal limite al 64', Ryan vola e riesce a mettere in corner con un gran balzo. Finale intenso con il Brighton che ci crede e il City che sfiora il raddoppio con un contropiede vertiginoso concluso con un sinistro al volo di Sterling sul quale Ryan si fa trovare pronto. Taylor manda tutti negli spogliatoi dopo 3 minuti di recupero e il City può festeggiare un altro traguardo di una stagione che potrebbe diventare indimenticabile.

La statistica

9 - Grazie al successo sul Brighton, il Manchester City diventa la nona squadra a qualificarsi alla finale di Fa Cup e Coppa di Lega nella stessa stagione dopo Arsenal, Chelsea, Everton, Liverpool, Manchester United, Middlesbrough, Sheffield Wednesday e Tottenham.

Il tweet

Il migliore

Gabriel JESUS - Facilissimo individuare il migliore in campo in una partita che ha regalato pochissime emozioni. Il suo gol di testa in tuffo dopo meno di 4 minuti è bello e pesante al tempo stesso. Nel finale mette sul piede di Sterling il pallone del 2-0 ma il compagno di squadra non ne approfitta.

Il peggiore

Kyle WALKER - Il difensore del City, in parte condizionato da un problema fisico, gioca un primo tempo decisamente sottotono, appare nervoso e rischia di rimediare il cartellino rosso dopo un'inutile faccia a faccia con Jahanbakhsh. Guardiola lo lascia giustamente negli spogliatoi dopo l'intervallo.

Il faccia a faccia tra Jahanbakhsh e Walker - Manchester City-Brighton Fa Cup 2018-19Getty Images

Il tabellino

Manchester City-Brighton 1-0

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker (46' Danilo), Otamendi, Laporte, Mendy (79' Stones); De Bruyne (65' Fernandinho), Gundogan, Bernardo Silva; David Silva, Gabriel Jesus, Sterling. All.: Guardiola.

Brighton (4-4-1-1): Ryan; Montoya, Duffy, Dunk, Bernardo; Knockaert, Stephens, Propper, Jahanbakhsh (70' Izquierdo); Bissouma (82' Locadia); Murray (66' Andone). All.: Hughton.

Arbitro: Anthony Taylor di Manchester.

Rete: 4' Gabriel Jesus (M).

Note - Recupero 2'+3'. Ammoniti Walker, Danilo (M), Jahanbakhsh, Dunk (B).