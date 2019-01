Il Manchester City ne fa 7 al Rotherham, eliminate a sorpresa il Leicester e il Fulham

È un Manchester City travolgente quello visto in Fa Cup nel giorno dell'Epifania. All'Etihad Stadium, la squadra di Pep Guardiola strapazza nel match valido per il terzo turno il Rotherham, squadra che milita in Championship. Finisce 7-0, con mezza squadra referto: dal gol in apertura di Sterling al sigillo finale di Sanè, passando per i centri di Foden, Gabriel Jesus, Mahrez, Otamendi e l'autorete di Ajayi.

Escono di scena a sorpresa, invece, il Fulham e il Leicester. La squadra di Ranieri perde 2-1 in casa dall'Oldham, formazione della quarta divisione inglese: Odoi illude i 'Cottagers', poi rimontati dal rigore di Sturridge e dalla rete di Lang a due minuti dalla fine. Mitrovic fallisce un rigore per i padroni di casa. Stesso risultato per il Leicester, che cade a Newport (altra squadra di quarta serie). Avanza invece il Watford che passa 2-0 in casa del Working. Nelle altre partite il QPR batte 2-1 il Leeds, il Millwall regola con lo stesso risultato l'Hull City, il Doncaster vince 3-1 a Preston e il Barnet batte per 1-0 lo Sheffield United.