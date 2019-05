=== Manchester City ===

EDERSON 6,5: ha un grande merito, nei 90' minuti da sostanziale spettatore non pagante: quello di aver compiuto un salvataggio prodigioso sul tiro del lanciatissimo Pereyra sul punteggio di 0-0. Chissà, in caso di vantaggio degli Hornets come sarebbe cambiata la finale...

Kyle WALKER 6,5: percorre l'out di destra in scioltezza e con grande disinvolture.

Vincent KOMPANY 7: al centro della retroguardia usa tutta la sua proverbiale personalità facendo trascorrere un tardo pomeriggio amaro agli avanti del Eatford.

Aymeric LAPORTE 7: impeccabile in marcatura, insidioso nelle proiezioni offensive. Il difensore ex Athletic Bilbao è l'asso da calare a scopone scientifico.

Oleksandr ZINCHENKO 7,5: gran lavoro lungo la catena di sinistra da cui, spesso e volentieri, partono assist "al bacio".

David SILVA 7,5: torna al gol dopo circa cinque mesi ed è ispiratissimo in fase di costruzione. Grande protagonista.

Dal 79' John Stones: sv.

İlkay GÜNDOGAN 7: la sua qualità in mezzo al campo è qualcosa di pacifico. E' lui a dettare i tempi della manovra dei Citizens.

Dal 73' Leroy Sané 6: subito partecipe nelle veloci ripartenze offensive del City che portano alla goleada.

Bernardo SILVA 7,5: tratta il pallone con estrema grazia ed eleganza. Un piacere vederlo esibirsi in fase nevralgica. E' lui a fornire a Sterling il pallone del momentaneo 5-0.

Riyad MAHREZ 6,5: calcia da ogni posizione, provandoci con estrema convinzione.

Dal 55' Kevin De Bruyne 8: entra arrabbiato dalla partenza in panchina, ed estrae dal cilindro tutto il suo repertorio: gol, visione di gioco, calcio in velocità...

Raheem STERLING 8,5: una tripletta in una finale è qualcosa che non si può scordare. Davanti alla porta è rabbioso è letale ed è l'ennesima riprova della straordinaria crescita che lo ha interessato nella stagione appena andata in archivio.

Gabriel JESUS 8: il 2-0 avrebbe potuto essere tranquillamente suo. Per togliersi il dubbio, decide di realizzare un gol favoloso, in diagonale, fissando il punteggio sul momentaneo 4-0. Rapidità e prontezza di esecuzione sono il suo forte.

Mister Josep GUARDIOLA 8,5: nessuna squadra del calcio inglese era riuscita nell'impresa di vincere Premier League, Coppa di Lega e FA Cup nella medesima stagione. Vero, resta il rammarico Champions ma, presto o tardi, la storia è fatta per essere riscritta e la sua squadra lo sa bene.

=== Watford ===

Heurelio GOMES 5: martire di una serata infausta. Incolpevole sui gol subiti, contribuisce a rendere meno umiliante anche se ha le sue colpe in occasione del 2-0 con un'uscita imprecisa su Gabriel Jesus.

Kiko FEMENIA 3: impazzisce nel tentativo di contenere Gabriel Jesus e Sterling. Troppe marcature e diagonali sbagliate malamente.

Craig CATHCART 3,5: svirgola i disimpegni, stecca gli interventi sugli avversari, tiene malissimo gli uomini. Prestazione da dimenticare da parte del centrale nordirlandese.

Adrian MARIAPPA 5: qualche merito ce l'ha, immolandosi sui cross tesi proveniente da ogni dove da parte avversaria.

José HOLEBAS 6: l'ex Roma scodella qualche pallone interessante dalla bandierina e dai calci piazati.

Abdoulaye DOUCOURE 3,5: la goleada del City comincia dai suoi piedi, da quella palla sanguinosamente persa a metà campo dopo 25' e che dà il "la" alla rete di David Silva.

Etienne CAPOUE 4: fa scena muta in mezzo al campo.

Will HUGHES 5,5: mette grinta su ogni pallone. Tuttavia, è la qualità a latitare.

Dal 73' Tom Cleverley 5: entra a giochi ormai fatti. Non incide.

Roberto PEREYRA 4: il suo errore clamoroso dopo 11' - tutto solo davanti ad Ederson - è davvero da sliding doors. L'ex Udinese ha bisogno di maggior freddezza davanti allo specchio.

Dal 66' Isaac Success 5: buono l'impegno ma non riesce a dare fastidio alla retroguardia dei Citizens.

Gerard DEULOFEU 6: l'ex Milan, di fatto, è 'unico a sbattersi per proporre qualche buona idea in zona offesiva.

Dall 66' Andre Grey 4: zero pressing, zero palloni toccati in fase offensiva.

Troy DEENEY 5: poca prontezza là davanti.

Mister Javi GRACIA 5: prendere sei gol in una finale è particolarmente frustrante. Tuttavia, non si può non applaudirlo per il percorso dei suoi Hornets nella Coppa della Regina.