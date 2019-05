Vittoria esagerata a Wembley - 6-0 al Watford - in finale di FA Cup da parte del Manchester City, che diventa la prima squadra in Inghilterra a conquistare il treble domestico, dopo campionato e Coppa di Lega. Festival del gol a cui partecipano Sterling con una tripletta, David Silva, Gabriel Jesus e De Bruyne. E tutto questo senza il Kun Agüero, lasciato in panchina per scelta tecnica. In attesa delle indagini Uefa sulle sponsorizzazioni gonfiate, il Manchester City (ri)scrive la storia del calcio inglese. Nota di merito per i tifosi degli Hornets, che nonostante l'umiliante sconfitta in finale, hanno dato letteralmente spettacolo sugli spalti dello stadio più emozionante del mondo.

Oleksandr Zinchenko of Manchester City passes the ball under pressure from Will Hughes of Watford during the FA Cup Final match between Manchester City and Watford at Wembley Stadium on May 18, 2019 in London, England.Getty Images

La cronaca della partita

Manchester City senza De Bruyne e Agüero, si diceva, in panchina per scelta tecnica. E' del Watford la prima palla del match, cominciato a ritmi altissimi come previsto: all'11, Deulofeu trova il corridoio giusto per Pereyra a tu per tu con Ederson il quale, in uscita, respinge con un prodigio la conclusione dell'ex Udinese. Il City comincia dunque ad aumentare i giri del motore e al 26' passa in vantaggio: Doucouré perde palla a metà campo e, dopo un batti e ribatti aereo, Sterling innesca di testa lo spagnolo, che sfugge a Cathcart e incrocia ottimamente il mancino. E' 1-0.

David Silva of Manchester City celebrates after scoring his team's first goal during the FA Cup Final match between Manchester City and Watford at Wembley Stadium on May 18, 2019 in London, EnglandGetty Images

Gli Sky Blues sono padroni del campo e al 38' raddoppia: straordinaria palla morbida di Bernardo Silva per Gabriel Jesus, che scappa a Feminia manda in porta il pallone, sbattuto a rete da Sterling quando - probabilmente - la palla aveva già varcato la linea di porta.

Gabriel Jesus of Manchester City celebrates with his team mates after scoring a goal to make it 2-0 during the FA Cup Final match between Manchester City and Watford at Wembley Stadium on May 18, 2019 in London, England.Getty Images

Nella ripresa, i Citizens dilagano e la finale col Watford prende i contorni di una partitella estiva: dopo un gol di testa annullato a Gabirel Silva (in fuorigioco su assist di Zinchenko), il tris arriva al 61' attraverso un contropiede travolgente: Sterling lancia Gabriel Jesus, il quale manda in porta il neoentrato De Bruyne, straordinario nel mettere a sedere Gomes e a insaccare. al 69', quindi, il belga lancia in profondità Gabriel Jesus, che sfugge in velocità e liguida Gomes in diagonale. E' 4-0. Pokerissimo e "chiusura di set" portano la firma di Raheem Sterling, che all'81' spinge in fondo al sacco un pallone proveniente dalla sinistra dai piedi di Bernardo Silva. All'87', invece, imbeccato da De Bruyne, di prepotenza dopo aver colpito il palo. Finisce 6-0.

Manchester City siegt gegen WatfordGetty Images

La statistica chiave

1903 - Per ritrovare una finale di FA Cup terminata 6-0 occorre tornare al 1903 con la medesima vittoria che il Bury ottenne contro il Derby County. Il Manchester City, inoltre, è la prima squadra in Inghilterra a vincere il "treble" domestico, dopo i successi in Premier League e Coppa di Lega.

Manchester City a remporté la FA CupGetty Images

Il tweet

Il migliore

Raheem STERLING (Manchester City): una tripletta in una finale è qualcosa che non si può scordare. Davanti alla porta è rabbioso è letale ed è l'ennesima riprova della straordinaria crescita che lo ha interessato nella stagione appena andata in archivio.

Il peggiore

Kiko FEMENIA (Watford): impazzisce nel tentativo di contenere Gabriel Jesus e Sterling. Troppe marcature e diagonali sbagliate malamente.

Il tabellino

MANCHESTER CITY-WATFORD 6-0

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Kompany, Laporte, Zinchenko; David Silva (79' Stones), Gündogan (73' Sané), Bernardo Silva; Mahrez (55' De Bruyne), Sterling, Gabriel Jesus. All.: Guardiola.

WATFORD (4-4-2): Gomes; Femenia, Cathcart, Mariappa, Holebas; Doucouré, Capoue, Hughes (73' Cleverley), Pereyra (66' Success); Deulofeu (66' Gray), Deeney. All.: Javi Gracia.

Arbitro: Kevin Friend di Leicester.

Gol: 26' David Silva (M), 38', 81' e 87' Sterling (M), 61' De Bruyne (M), 69' Gabriel Jesus (M).

Note - Recupero 1+2. Ammoniti: Doucouré, David Silva, Femenia.