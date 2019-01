Morata sbaglia un gol fatto, ma lancia Chelsea con una doppietta: eliminato il Nottingham Forest

Il Chelsea avanza in Fa Cup. I Blues di Maurizio Sarri hanno superato il terzo turno battendo 2-0 il Nottingham Forest a Stamford Bridge. Per Capitan Cesc Fabregas si è tratttato dell'ultima partita con la maglia del club: andrà al Monaco.

Dopo il rigore sbagliato da Fabregas alla mezz'ora, ha risolto la sfida la doppietta nella ripresa (49' e 59') di Morata, accostato negli ultimi giorni al Milan. A carico dello spagnolo c'è però anche un clamoroso errore sotto porta quando i blues erano giù in vantaggio per 1-0: l'ex Juventus è a un passo dalla porta, completamente vuota, ma sbaglia il piattone sinistro in maniera incredibile.

Successo casalingo anche per l'Everton che regola 2-1 il Lincoln, il Southampton viene fermato sul pari (2-2) in casa del Derby County e sarà costretto al replay: i 'Saints' si fanno raggiungere dopo essere stati avanti di due reti grazie alla doppietta di Redmond. Fuori il Cardiff, che cade 1-0 in casa del Gillingham, formazione di terza divisione.