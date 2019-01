Solskjaer super anche in FA Cup: il Manchester United regola 3-1 l'Arsenal a domicilio

Il Manchester United di Solskjaer non conosce che un risultato: la vittoria. Non solo in Premier ma anche in Coppa d’Inghiilterra: ai sedicesimi di finale, regolato anche l’Arsenal 3-1 all’Emirates con il gol del grande ex Alexis Sanchez e gli acuti di Lingard e Martial. Nell’altro anticipo del quarto turno, successo del Bristol City per 2-1 sul Bolton ad Ashton Gate.

La cronaca della partita

Il match parte in sordina e l’unico sussulto nella prima mezz’ora corrisponde all’infortunio di Papastathopoulos, che al 21’ si procura una sospetta distorsione alla caviglia ed esce dal campo per fare spazio a Mustafi. Proprio al 31’, tuttavia, il Manchester United passa in vantaggio: illuminante filtrante in area di Lukaku per Alexis Sanchez, che scatta sul filo del fuorigioco, scatta Cech e insacca a porta vuota. Segna proprio, lui, il grande ex, dopo una travagliatissima prima metà della stagione.

Manchester United's Chilean striker Alexis Sanchez (C) celebrates with teammates after scoring the opening goal of the English FA Cup fourth round football match between Arsenal and Manchester United at the Emirates Stadium in London on January 25, 2019Getty Images

Palla al centro e i Red Devils raddoppiano: Lukaku è di nuovo uomo assist dopo essere scattato sulla destra. La palla viene raccolta in area da Lingard e spedita col piatto destro, di prima intenzione, in fondo al sacco a fil di palo. E’ 0-2.

Arsenal, Manchester United, FA CupGetty Images

L’Arsenal prova a riordinare le idee e, al 43’ accorcia le distanze. Azione cominciata da Iwobi e palla messa al centro, dalla sinistra, da Ramsey: la palla viene sifiorata da Lacazette con Aubameyang ad insaccare privo di marcature l’1-2. La ripresa si apre con l’immediato miracolo di Romero, che alza sopra la traversa un colpo di testa da due passi di Ramsey su assist di Maitland-Niles. La veemenza degli attacchi dell’Arsenal, tuttavia, si dissipa in poco tempo e, a parte un potente destro di Lacazette respinto da Romero al 73’, lo United controlla e, all’82’, castiga I Guners: palla sanguinosamente persa a centrocampo dai padroni di casa e recuperate da Pogba, che si fa di corsa almeno 40 metri prima di concludere da fuori area per la respinta di Cech sui piedi del neoentrato Martial, il quale va senza problemi in tap in. Finisce 1-3 dopo un recupero infinito (ben 10 minuti concessi) reso necessario da un infortunio alla mandibola patito da Koscielny.

Paul Pogba of Manchester United celebrates victory with Eric Bailly after the FA Cup Fourth Round match between Arsenal and Manchester United at Emirates Stadium on January 25, 2019Getty Images

La statistica chiave

Otto vittorie su otto gare sotto la guida di Ole Gunnar Solskjær. Sei in Premier League e due in FA Cup. Percorso netto.

Il tweet

Statistica particolare, figlia del calcio moderno: Pierre-Emerick Aubameyang ha segnato, in questa stagione, in tutti i giorni della settimana. Gli mancava solo il venerdì...

Il migliore

Romelu LUKAKU (Manchester United): strepitoso in versione assist man: c’è il suo zampino (e che zampino) sugli acuti di Alexis Sanchez e Jesse Lingard.

Arsenal's French defender Laurent Koscielny (L) vies with Manchester United's Belgian striker Romelu Lukaku (R) during the English FA Cup fourth round football match between Arsenal and Manchester United at the Emirates Stadium in London on January 25, 20Getty Images

Il peggiore

Sead KOLASINAC (Arsenal): nervoso e poco efficace lungo l’out di sinistra.

Il tabellino

ARSENAL-MANCHESTER UNITED 1-3

Arsenal (4-4-2): Cech; Maitland-Niles, Papastathopoulos (21’ Mustafi), Koscielny (64’ Guendouzi), Kolasinac; Torreira, Xhaka, Iwobi (64’ Özil), Ramsey; Aubameyang, Lacazette. All.: Emery.

Manchester United (4-3-3): Romero; Young, Lindelöf, Bailly, Shaw; Herrera, Matic, Pogba; Lingard (88’ Jones), Lukaku (72’ Rashford), Alexis Sanchez (72’ Martial). All.: Solskjær.

Arbitro: Craig Pawson di Sheffield.

Gol: 31’ Alexis Sanchez (M), 33’ Lingard (M), 43’ Aubameyang, 82’ Martial (M).

Note - Recupero 3+10. Ammoniti: Koscielny, Young, Lingard, Kolasinac, Rashford, Guendouzi.