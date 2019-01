Sorpresa in FA Cup: il Wolverhampton elimina il Liverpool al terzo turno, finisce 2-1

Il Liverpool alza bandiera bianca e saluta la FA Cup: seconda sconfitta consecutiva dopo quella del 3 gennaio scorso contro il Manchester City nel big match di Premier League. I Reds sono dunque eliminati dalla FA Cup per mano del Wolverhampton di Nuno Espirito Santo: al vantaggio di Raul Jimenez (propiziato da un doppio erroraccio di James Milner) ha risposto Divock Origi, prima del sigillo definitivo di Ruben Neves da fuori area. Al 68' Shaquiri ha sfiorato il pareggio con una punizione telecomandata: palo interno senza gloria. Klopp lancia nella mischia anche Salah e Firmino, ma non è abbastanza: dopo l'eliminazione in League Cup sempre al terzo turno con il Chelsea, termina anche il cammino nella coppa nazionale più prestigiosa.

La statistica chiave

2011 - Il Liverpool viene eliminato al terzo turno di FA Cup per la prima volta dal 2011, quando perse 1-0 dal Manchester United. E al Wolverhampton una vittoria casalinga contro i Reds mancava dall'agosto 1981.