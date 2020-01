Ancelotti: "Contro il Liverpool servirà una gara perfetta e senza paura"

Una gara "perfetta" per sperare di battere la corazzata Liverpool nel derby valido per il terzo turno della FA Cup. E' quanto chiede il tecnico dell'Everton Carlo Ancelotti ai suoi ragazzi nella conferenza della vigilia. "E' una opportunità fantastica - ha evidenziato l'ex allenatore del Napoli - Sarà difficile, è normale, ma puoi fare del tuo meglio solo se sei concentrato e giochi senza paura. Il modo migliore per affrontare questa gara è concentrarsi su ciò che bisogna fare in campo e nient'altro. In difesa e in attacco".

L'allenatore italiano ha evidenziato che contro lo squadrone di Klopp "devi fornire una prestazione eccezionale, una normale non è sufficiente con loro. Deve essere tutto perfetto". In carriera Ancelotti ha vissuto i derby di Roma e quelli di Milano. "Ogni derby è davvero importante per i tifosi - ha spiegato - Sono quanto siano diverse queste partite. Dobbiamo avere fiducia e provare ad andare avanti in una competizione importante come questa. L'ultima volta che l'ho disputata l'ho vinta, speriamo sia di buon auspicio per noi".