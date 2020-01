Chelsea e Leicester agli ottavi. Tottenham (senza Eriksen) costretto al replay dal Southampton

Dopo il turno infrasettimanale di Premier League, è tempo di FA Cup. La prima big ad accedere agli ottavi è stata il Leicester che nel lunch match ha battuto di misura il Brentford. Agli uomini di Brendan Rogers, orfani di Jamie Vardy per un problema muscolare, basta il gol al 4' di Kelechi Iheanacho. Il classe '98 nigeriano deve semplicemente appoggiare il pallone in rete dopo il bel cross di James Justin. Ora le Foxes, terze in campionato, possono concentrarsi sul ritorno della semifinale di Carabao Cup contro l'Aston Villa (l'andata è finita 1-1).

Tutto da rifare, invece, per il Tottenham che viene fermato sul più bello dal Southampton. Gli Spurs, costretti al replay match anche al terzo turno contro il Middlesbrough, vanno in vantaggio al 57' con un diagonale perfetto di Son al termine di un contropiede innescato da una discesa da sogno di Lo Celso, ma vengono raggiunti all'87' da Boufal che batte Lloris con un rigore in movimento su suggerimento di Ings. La squadra di Mourinho non riesce, dunque, a dare continuità alla vittoria contro il Norwich nel giorno della probabile ultima presenza (in tribuna) di Christian Eriksen. Il danese è ormai ad un passo dall'Inter. La "rivincita" di New White Hart Lane si giocherà il prossimo 4 febbraio, complicando ulteriormente i piani dello Special One che due giorni prima sarà impegnato contro il City e dovrà preparare la doppia sfida di Champions contro il Lipsia.

Nel tardo pomeriggio il Chelsea ha regolato 2-1 l'Hull City dodicesimo nella serie B oltremanica. Abraham infortunato? No problem. Lampard lancia Batshuayi dal 1' e l'attaccante belga ripaga la fiducia di Frank con il sigillo del vantaggio già dopo 6 minuti, il raddoppio è di Tomori al 64'. La punizione di Grosicki regala alle Tigri un ultimo quarto d'ora di assedio nell'area di Caballero, ma il risultato non cambia.

Tra le sorprese di giornata c'è il Newcastle di Steve Bruce fermato sullo 0-0 in casa dall'Oxford United, settimo in League One. Il Norwich, ultimo in Premier, espugna il campo del Burnley e vola agli ottavi. Slaven Bilic col suo West Bromwich si prende, invece, la rivincita sul West Ham che lo ha esonerato 2 anni fa. A Londra decide un gol di Townsend al 9’. Lo Sheffield United passa 2-0 sul Millwall. Coventry-Birmingham (0-0) e Reading-Cardiff (1-1) vanno al replay. Il Portsmouth (League One) supera il Barnsley 4-2.