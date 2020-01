In una serie di risultati insolitamente scontati, finalmente l'edizione in corso della FA Cup ha prodotto la sua prima, vera storia, tutta da raccontare. E' quella di Jason Cummings, il funambolo scozzese ossessionato di Joker, tanto da esserselo tatuato sul braccio, che nell'ultimo match di Coppa di Lega ha costretto, con una doppietta, il Liverpool - la squadra più forte del mondo - al replay nella coppa d'Inghilterra. Per giunta in rimonta, coi Reds in vantaggio 2-0 e con una squadra che, attualmente, langue al sedicesimo posto della League One, la terza serie di Inghilterra, lo Shrewsbury Town. Che, ora, vive un sogno: giocarsi ad Anfield l'accesso agli ottavi di finale, un traguardo che è già da considerarsi una vittoria. Anzitutto una statistica: Cummings è, attualmente, il giocatore che ha segnato più reti al Liverpool (2) in questa stagione, in cui i Reds hanno accumulato la bellezza di 22 vittorie, un pareggio e zero sconfitte in Premier.

La scheda di Jason Cummings

Data di nascita 01-08-1995 Luogo di nascita Edimburgo Ruolo Attaccante Piede preferito Sinistro Altezza 1,78 mt Scadenza contratto 30-06-2021 Valore di mercato (transfermarkt) 750mila euro Clausola rescissoria No Nazionalità Scozia/Australia

Quei dieci, folli minuti contro il Liverpool

"CumDog", questo il suo soprannome, ha scaldato gli spalti già ribollenti di entusiasmo del "Greenhous Meadow" a partire del 60', minuto in cui fa il suo ingresso in campo al posto di Callum Lang, con la formazione di Klopp avanti di due reti, grazie alla rete del giovane talentuoso Curtis Jones al 15' e all'incredibile autorete dello scozzese Donald Love sulla palla scodellata al centro da Neco Williams. Quella di Cummings, insomma, è la mossa della disperazione per l'allenatore gallese Sam Ricketts. Ebbene, passano appena 5' e "Joker" affonda subito il coltello nel burro di una difesa, quella dei Reds, in cui Dejan Lovren e Joel Matip ne stanno combinando di tutti i colori.

Il giovane Larouci atterra Lauren ed è calcio di rigore: il numero 35 del Salop (antico abbreviativo di Shrewsbury, originariamente Salopesberie) manda via i compagni e, dal dischetto, sguardo magnetico e sfrontatezza da vedere, spiazza Adrian. E' il 65'. Passano altri 10' e, sul rinvio del portiere Max O'Leary, Matip colpisce la palla di testa all'indietro, Lovren liscia il disimpegno e, in agguato, Cummings parte in velocità per poi infilare Adrian. E' 2-2 con gli Shrews che recriminano nel finale per un altro rigore solare non concesso dall'arbitro per un evidente "mani" in area di Fabinho e con un tardivo - ma vano - forcing finale targato Momo Salah e Bobby Firmino. Finisce 2-2 e appuntamento ad Anfield.

Jason Cummings of Shrewsbury Town celebrates victory wearing a blow-up crown during the FA Cup Fourth Round match between Shrewsbury Town and Liverpool at New Meadow on January 26, 2020 in Shrewsbury, EnglandGetty Images

Jason Cummings e la sua ossessione per Joker: il sorriso del nemico di Batman ce l'ha tatuato sulla mano e lo esibisce durante le esultanze. Si pettina come lui e il suo aspetto è una via di mezzo tra le interpretazioni di Joaquin Phoenix (la più recente) e il compianto Heath Ledger, australiano come lo è Jason per metà, per via delle origini della madre, che lo hanno reso eleggibile per la nazionale dei Socceroos.

La carriera di Jason Cummings

STAGIONE SQUADRA SERIE PRESENZE IN CAMPIONATO GOL IN CAMPIONATO PRESENZE IN FA CUP (English o Scottish) GOL IN FA CUP (English o Scottish) PRESENZE IN LEAGUE CUP (English o Scottish) GOL IN LEAGUE CUP (English o Scottish) 2019-2020 Shrewsbury Town League One (Eng) 15 4 5 2 1 (EFL Trophy) 1 (EFL Trophy) gen. 2019 Luton Town League One (Eng) 5 1 0 0 0 0 2018-2019 Peterborough United League One (Eng) 22 6 4 0 3 (EFL Trophy+EFL Cup) 2 (EFL Trophy+EFL Cup) gen. 2018 Rangers Premier League (Sco) 15 2 3 4 0 0 2017-2018 Nottingham Forest Championship (Eng) 14 1 0 0 3 (EFL Cup) 3 (EFL Cup) 2016-2017 Hibernian Championship (Sco) 32 19 5 4 1 0 2015-2016 Hibernian Championship (Sco) 37 18 5 2 6 (Insurance+Challenge Cup) 5 (Insurance+Challenge Cup) 2014-2015 Hibernian Championship (Sco) 35 20 3 1 1 (Insurance League Cup) 1 (Insurance League Cup 2013-2014 Hibernian Championship (Sco) 18 2 0 0 0 0

*NB - Conta anche 2 presenze e 0 gol in Europa League con la maglia dell'Hibernian.

Ha ballato nudo in diretta tv e giocato a volley con una bistecca: Joker nell'animo, eccentrico alla Gascoigne

Eccentrico senza compromessi, la sua guasconeria ricorda quella di Paul "Gazza" Gascoigne. Ai tempi di un ritiro a Dubai coi Rangers, in un ristorante del posto si mise a giocare a volley con una bistecca. "Un personaggio", così lo definiscono tutti i suoi compagni: nel servizio prepartita (contro il Liverpool) della BBC, Cummings si è messo a danzare mezzo nudo, solo coi boxer in dosso, durante l'intervista in diretta di un suo compagno, Dave Edwards, mimando la danza proprio di Joker.

Poi, quando torna a casa, si mette a filmare il passo della sua amata tartaruga personale e lo posta sul suo profilo instagram...

Ma i pensieri dei tifosi dello Shrewsbry, ultimo grande avamposto dell'Inghilterra centro-occidentale, 71mila abitanti, prima del confine confine gallese, vanno velocissimi. Sono già ad Anfield, per la sfida di ritorno. Chi vince, sfiderà il Chelsea, a Stamford Bridge, agli ottavi di finale. Risultato scontato? Probabilmente sì, anche se Klopp ha già dichiarato che nel replay giocherà l'Under 23 e nessun elemento della prima squadra che resterà a riposare nella pausa invernale concessa dalla Premier League ai Reds. Insomma, who knows? In fondo si parla pur sempre di FA Cup e della sua magia. Anzitutto, Klopp, in aperta e continua polemica con la Football Association, ha annunciato che il replay se lo giocherà coi ragazzini, perché - da calendario - la prima settimana di febbraio sarebbe stata di pausa per i Reds, approfittando della sosta in Premier per tirare il fiato da un calendario fittissimo. I prezzi, ad Anfield, saranno popolari. E, a questo punto, viene da chiedersi: e se dal mazzo, gli Shrews dovessero pescare un altro joker?