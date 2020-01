Clamoroso Liverpool: solo 2-2 in FA Cup contro lo Shrewsbury, squadra di terza divisione

Clamorosa frenata del Liverpool: la squadra di Jurgen Klopp, dominatrice assoluta in Premier League dove è al comando della classifica a +16 sul Manchester City e con una partita ancora da recuperare, non è andata oltre il 2-2 sul campo dello Shrewsbury Town, formazione che milita in League One (la terza divisione inglese), in una sfida valida per i sedicesimi di finale di FA Cup. Imbottita di riserve e con Salah e Firmino inizialmente seduti in panchina, la squadra campione d'Europa e del mondo in carica non ha saputo mantenere fino alla fine il doppio vantaggio maturato grazie alla rete di Jones al 15' e all'autogol di Love al 46'. La risposta dei padroni di casa è arrivata tra il 65' e il 75' grazie a una doppietta di Cummings, a segno prima su rigore e poi con un rasoterra di destro dopo un evidente errore di Lovren.

Poker City, United esagerato

Missione compiuta, invece, per le due squadre di Manchester. Il City di Pep Guardiola si sbarazza senza problemi del Fulham all'Etihad Stadium: finisce 4-0 grazie ai gol di Gundogan (rigore), Bernardo Silva e Gabriel Jesus (doppietta). Goleada dello United di Solskjaer, che va all'intervallo avanti 5-0 con i gol di Maguire, Dalot, Lingard, Jones e Martial. Nella ripresa ci pensa Greenwood dal dischetto a firmare la rete del definitivo 0-6.