Finisce male in campo, ancora peggio fuori. Il Tottenham perde in casa contro il Norwich il match valido per gli ottavi di finale di FA Cup e al triplice fischio succede l'incredibile. I gialloverdi s'impongono ai calci di rigore ed Eric Dier sale furibondo sugli spalti, supera diverse file vuote e arriva alle mani con un tifoso degli Spurs.

Il centrocampista è furibondo. Il motivo? Inzialmente si pensava che la miccia l'avessero accesa alcuni insulti razzisti rivolti a Gedson Fernandes, compagno di squadra di Dier e protagonista del rigore decisivo della gara, fallito dal portoghese. In realtà, sarà José Mourinho a spiegare l'accaduto in conferenza stampa:

" Penso che Eric Dier abbia fatto qualcosa che noi come professionisti non possiamo fare, ma che in queste circostanze ognuno di noi avrebbe fatto. Quando qualcuno ti insulta, la tua famiglia è là e viene coinvolta dalla persona che ti insulta, in questo caso il fratello minore, penso che Eric abbia fatto ciò che professionalmente non possiamo fare ma che, ripeto, probabilmente ognuno di noi avrebbe fatto. Sono dalla parte del mio giocatore e capisco il giocatore [José Mourinho] "

Gli insulti rivolti a Dier e al fratello minore, presente in tribuna insieme alla sua famiglia, hanno dunque provocato la plateale reazione e solo l’intervento degli steward ha evitato che la lite degenerasse. Lo Special One ha confermato che sarà il club a valutare eventuali conseguenze disciplinari per Dier, ma ha lasciato intendere di essere contrario a sanzioni. Resta da capire se la Football Association la penserà allo stesso modo.

Eric DierGetty Images