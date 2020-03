Non ha perso per una vita dentro i confini nazionali; poi, in 4 giorni, per il Liverpool di Klopp, 2 sconfitte consecutive. La prima – più pesante – a Londra contro il Watford sabato pomeriggio; un ko che ha messo fine a 44 turni consecutivi in imbattibilità in Premier League. Poi, questa sera, sempre a Londra, sul campo del Chelsea, ma questa volta in FA Cup. D’accordo, ultimo degli obiettivi, ma il ko dei Reds resta comunque una notizia. Nonostante un discreto turnover – ma non totale, come potete vedere dai tabellini qui sotto – la squadra di Klopp incassa altri due gol senza andare in rete, lasciando ai Blues di Lampard l’accesso ai quarti di finale della FA Cup (e rendendo così vano il mezzo miracolo dell’U23 che il turno precedente aveva centrato il passaggio del turno in questa competizione mentre la squadra ricaricava le pile in vacanza). Ecco, appunto, la vacanza. Da quanto è rientrato il Liverpool non ha più dato l’idea di dominio come prima di ricaricare le batterie, quasi che lo stop abbia un po’ rilassato le menti degli uomini di Klopp. La caduta con l’Atletico, le vittorie più sofferte del solito in Premier, poi questi due stop. A fare festa per ora dunque è il Chelsea di Lampard che si gode la serata e un secondo tempo dominato dal punto di vista delle occasioni create.

Il tabellino

Chelsea (4-3-3): Arrizabalaga; Azpilicueta, Rüdiger, Zouma, Alonso; Gilmour, Kovačić (42’ Mount), Barkley; Willian (51’ Jorginho), Pedro, Giroud (89’ James).

Liverpool (4-3-3): Adrián; Williams, Van Dijk, Gomez, Robertson; Fabinho, Lallana (80’ Salah), Jones (70’ Milner); Minamino, Mané, Origi (70’ Origi).

Gol: 13’ Willian, 64’ Barkley.

Note – Ammoniti: Fabinho, Milner, Mané.

Il momento social

La cronaca in 7 momenti chiave

10’ - PALLA GOL CHELSEA! Willian ci prova con una gran conclusione, ma il portiere Adrian risponde presente e dice di no.

13’ – GOL! CHELSEA IN VANTAGGIO! WILLIAN! E invece qui che errore. Mamma mia che orrore il Liverpool. Prima Fabinho perde palla in uscita bassa, poi Adiran non trattiene una conclusione potente ma centrale! Papera del portiere, Blues avanti.

21’ – OCCASIONISSIMA LIVERPOOL! PRIMA MINAMINO, POI MANE', POI ORIGI! Tripla parata di Kepa che riesce a dire di no a una mischia furibonda in area: prima Minamino, poi Mané, poi Origi. Dice sempre di no il portiere dei Blues che salva il risultato.

63’ – TRAVERSA DI MOUNT! CHELSEA A UN PASSO DAL 2-0. Bellissima la punizione dell'inglese, calciata non tanto angolata ma molto potente: Adiran era in ritardo, non ci sarebbe arrivato. Si salva il Liverpool.

64’ – GOL! ROSS BARKLEY! Mamma mia che gol di Barkley! Si fa tutto il campo in contropiede Barkley, con una palla recuperata prima del centrocampo: l'inglese è velocissimo e arriva poi al limite lasciando partire un destro FULMINANTE. 2-0 Blues, si fa tosta per il Liverpool.

67’ – PEDRO! SI MANGIA IL GOL DEL 3-0! Bruttissima palla persa nel malinteso Williams-Gomez, Pedro si lancia verso la porta ma è lento nella sua corsa: deve così concludere dal limite e Adrian di piede dice di no. Vicinissimo al colpo del ko il Chelsea.

74’ – TRAVERSA DI GIROUD! Palla lunga, il francese lavora bene prendendo la posizione su Gomez ma poi non è chirurgico nel suo tiro: Adrian devia sulla traversa. Chelsea che sta legittimando la sua vittoria.

Il migliore

Barkely. Dominante in mezzo al campo, stasera trova anche un gran gol dopo una splendida corsa solitaria.

Il peggiore

Adrian. Terribile la papera sul gol dell’1-0 del Chelsea. E poi importa se qualche minuto prima era stato protagonista di un ottimo intervento proprio su Willian. Il suo errore infatti resta la discriminante di questa partita.