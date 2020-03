559 partite e 253 gol dopo, Wayne Rooney affrontava stasera, ancora una volta, il suo passato più glorioso: il Manchester United. All’attaccante oggi in forza al Derby County però non è riuscito il più classico degli “scherzetti”, il più atteso dei “gol dell’ex”. Ci ha anche provato Rooney, andandoci vicino in più di un’occasione, l’ultima proprio nel tempo di recupero; poi però è uscito il valore del Manchester United, che non si è fatto sorprendere da una squadra di categoria inferiore ed è passato con un rotondo 0-3 sul campo del Derby County.

Ad aprire le danze per i Red Devils una rete di Luke Shaw nel primo tempo; poi l’ex attaccante del Watford arrivato nel mercato di gennaio Odion Ighalo ha piazzato – 41’ e 70’ – la sua prima doppietta in maglia ManU, regalando a Solskjaer i quarti di finale della FA Cup.

Missione compiuta dunque per i Red Devils, che centrano la sfida che li vedrà opposti al Norwich in trasferta, con i Canaries ieri giustizieri a sorpresa del Tottenham dell’ex tecnico dello United José Mourinho. Newcastle-Man. City, Sheffield United-Arsenal e Leicester-Chelsea le altre 3 sfide.

FA Cup 2019/20, il quadro completo dei quarti di finale