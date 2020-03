La lotteria dei calci di rigore porta ancora brutte notizie a Josè Mourinho. Nell’ottavo di finale di FA Cup contro il Norwich, gli errori di Lamela, Parrott e Fernandes condannano lo Special One per l’ottava volta in carriera: era successo 5 volte col Chelsea, una con lo United e una con il Real Madrid. L’unica vittoria del tecnico portoghese dagli undici metri risale all’agosto 2008: Inter-Roma, Supercoppa italiana, errore di Totti. Ai quarti di finale ci vanno i Canarini che avevano riagguantato la partita nella ripresa con il gol di Drmic dopo l’iniziale vantaggio di Vertonghen di testa nei primi minuti di gara. Continua così il periodo nero degli Spurs che, privati di Kane e Son per infortuni gravi, trovano la quarta sconfitta consecutiva (Chelsea e Wolves in Premier, Lipsia in Champions). Dovrà fare fare i miracoli Mou per salvare la stagione: la classifica del campionato oltremanica, ad oggi, recita settimo posto.

Il tabellino

TOTTENHAM-NORWICH 3-4 d.c.r. (al 120’ 1-1)

Tottenham (4-2-3-1): Vorm, Aurier, Dier, Sanchez, Vertonghen, Winks (dall’81’ Ndombele), Skipp, Lo Celso, Dele Alli (dal 95’ Parrott), Bergwijn (dal 54’ Fernandes), Lucas (dal 69’ Lamela). All. Mourinho

Norwich (4-2-3-1): Krul, Aarons, Godfrey, Hanley, Lewis, Vrancic (dal 67’ McLean), Trybull (dall’88’ Tettey), Buendia (dal 97’ Stiepermann), Rupp (dal 72’ Idah), Cantwell, Drmic. All. Farke

Arbitro: Paul Tierney

Gol: 13’ Vertonghen, 78’ Drmic

Assist: Lo Celso

Ammoniti: Skipp (T), Vrancic, Hanley (N)

La cronaca in 6 momenti chiave

10’ PRIMA GRANDE OCCASIONE PER IL TOTTENHAM - Lucas Moura porta palla per vie centrali e una volta arrivato in area allarga per Lo Celso: l'argentino lascia partire un missile che viene neutralizzato da Krul

13’ VANTAGGIO DEL TOTTENHAM - Sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla trequarti battuto da Lo Celso, Vertonghen salta più in alto di tutti e insacca in rete. Niente da fare per Krul questa volta. 1-0 Spurs

30’ PARATONADI VORM - Buendia si beve metà difesa Spurs e prova la botta violenta: il portiere olandese ci mette i pugni e salva il risultato a Londra

56’ ANCORA NORWICH - Bella sponda di Vrancic per Buendia: l'argentino stoppa al volo e prova la conclusione immediata. Vorm si distende e blocca

78’ PAREGGIO DEL NORWICH – 1-1 firmato Drmic! Papera di Vorm che si lascia sfuggire la sfera sul missile da fuori area di McLean. Sulla ribattuta si avventa lo svizzero che appoggia in porta. Tutto da rifare per Mourinho

85’ SPURS VICINI AL 2-1 - Aurier tutto solo in area di rigore cerca il piazzato sul secondo palo: intervento miracoloso di Godfrey che si immola

Il momento social del match

Al termine dei match di City e Leicester si è svolto il sorteggio dei quarti di finale di FA Cup: ecco la composizione del tabellone

City e Leicester avanti di misura

Continua il momento magico del City di Guardiola: dopo aver battuto 2-1 il Real Madrid al Bernabeu nell’andata degli ottavi di Champions e aver alzato la Coppa di Lega a Wembley contro l’Aston Villa, i campioni d’Inghilterra volano ai quarti di Fa Cup regolando 1-0 lo Sheffield Wednesday, squadra di Championship. Archiviato un primo tempo opaco, la ripresa è tutta dei Citizens che prima colpiscono la traversa con una botta tremenda di Mendy da fuori area e poi trovano il gol partita con il solito Aguero su assist proprio del francese ex Monaco. L’argentino trafigge in girata il portiere dei Gufi partendo da posizione dubbia, ma l’arbitro convalida il gol (a Hillsborough non c'è la Var). Sono 20 reti in 22 partite di FA Cup per il Kun. Ormai uno specialista della competizione dal suo sbarco a Manchester nel 2011. Vittoria di misura anche per il Leicester di Brendan Rodgers che passa 1-0 contro il Birmingham grazie alla firma dell’ex Porto, Ricardo Pereira, a 8 minuti dalla fine. Le Foxes incroceranno il Chelsea di Lampard, Guardiola il Newcastle.