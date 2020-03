Josè Mourinho e quella maledizione chiamata rigori: ottava eliminazione, unica gioia con l'Inter

La prima stagione di José Mourinho sulla panchina del Tottenham non sarà certo da tramandare ai posteri. Attualmente al settimo posto in Premier League a cinque punti dal quarto posto (occupato dal Chelsea) e a 39 lunghezze dal Liverpool capolista, con un piede fuori dalla Champions League dopo il ko subito nell’ottavo di finale d’andata giocato in casa contro il Lipsia (1-0), gli Spurs mercoledì sera hanno anche detto alla chance di centrare la finale di FA Cup venendo eliminati ai rigori dal Norwich del diabolico Tim Krul.

Video - Krul geniale! Para due rigori ed elimina Mourinho grazie agli appunti sulla borraccia 00:45

I calci di rigore, la kriptonite di Mou

I tiri dagli undici metri si sono rivelati ancora una volta maledetti per José Mourinho che nella sua carriera di allenatore in Inghilterra è sempre stato eliminato quando una partita ad eliminazione diretta finiva ai calci di rigore.

La prima sconfitta ai “penalty shootout” dello Special One risale all’ottobre 2005 quando allo Stamford Bridge il Charlton eliminò i Blues dalla Coppa di Lega. Quella fu anche la prima sconfitta interna di Mourinho sulla panchina dei Blues dal suo avvento nell’estate del 2004. Quella fu la prima di otto sconfitte maturate ai rigori: 7 in Inghilterra e una in Spagna, ai tempi del Real Madrid in semifinale di Champions. Altre delusioni molto dolorose furono l’eliminazione nella semifinale di Champions League 2007 contro il Liverpool di Rafa Benitez e l’uscita di scena in Coppa di Lega nel settembre 2018 alla guida del Manchester United per mano del Derby County, formazione di Championship.

Video - Mourinho sta con Dier: "Un professionista non dovrebbe farlo ma tutti avremmo reagito così" 00:50

L’unico ricordo dolce ai rigori di Mourinho, risale al suo glorioso triennio all’Inter quando i nerazzurri nell’agosto 2008 vinsero 6-5 la finale di Supercoppa Italiana contro la Roma di Luciano Spalletti. Da quel momento però sono passati ormai più di 12 anni e i tiri dagli undici metri restano un rebus per il manager di Setubal.