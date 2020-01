tra poco il report completo...

Tabellino

Liverpool-Everton 1-0

Liverpool (4-2-3-1): Adrián; N.Williams, J.Gomez, N.Phillips, Milner (9’ Larouci); Lallana, Chirivella; H.Elliott (79’ Brewster), C.Jones, Origi; Minamino (71’ Oxlade-Chamberlain). All. Jürgen Klopp

Everton (3-4-3): Pickford; Coleman (63’ Moise Kean), Y.Mina, Holgate; D.Sidibé, G.Sigurdsson (63’ Delph), Schneiderlin, Digne; Walcott (79’ Bernard), Calvert-Lewin, Richarlison. All. Carlo Ancelotti

Marcatori: 71’ C.Jones (L)

Arbitro: Jonathan Moss

Ammoniti: 57’ Digne

Espulsi: nessuno

La cronaca in 8 momenti

6’ OCCASIONE CALVERT-LEWIN - Walcott non controlla bene in area, c’è comunque Calvert-Lewin ben appostato ma il suo sinistro viene parato da Adrián.

12’ ADRIAN DICE DI NO - Altra occasione per gli ospiti sugli sviluppi del calcio di punizione, ma Adrián compie un ottimo intervento sul colpo di testa di Holgate.

27’ RICHARLISON VICINO AL GOL - Walcott trova Richarlison in area, ma il suo destro viene fermato da un grande intervento di Adrián. È il terzo per il portiere spagnolo.

38’ CHANCE CALVERT-LEWIN - Prima Mina non trova la porta di testa, poi Calvert-Lewin non centra lo specchio dal limite dell’area. Altra occasione per i toffees.

41’ PICKFORD DICE DI NO A ORIGI - Che chance per l'attaccante belga che sfrutta il movimento di Minamino per andare al tiro, ma Pickford si distende bene e manda in angolo.

69’ OCCHIO AD ORIGI - Destro da fuori di Origi, sembra senza chance, ma il rimbalzo mette in difficoltà Pickford.

71’ GOL DI JONES - Gran gol del Liverpool con il destro a giro da fuori area di Curtis Jones: Pickford non ci arriva e Reds in vantaggio.

90+1 OCCHIO A MOISE KEAN - Sidibé mette in mezzo da destra, girata di Moise Kean, ma calcia altissimo. Che chance sprecata.