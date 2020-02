Nel replay del quarto turno (i sedicesimi di finale) mister Klopp tiene fede a quanto anticipato dopo il 2-2 di Shrewsbury: in campo la squadra Under 23 insieme al proprio allenatore Critchley. Risultato? Uno a zero per i Reds, che però tremano per un gol avversario annullato al 58' a Whalley, sullo 0-0. Decide una clamorosa autorete di Ro-Shaun Williams su cross dell'omonimo Neco Williams. Una serata comunque storica, che continuerà a far discutere, dopo il boicottaggio del tecnico tedesco: il replay conseguenza 2-2 firmato dalla doppietta di Jason "Joker" Cummings al New Meadow è stato inserito durante la pausa invernale della Premier League. Klopp ha voluto mettersi di traverso e concedere (condendosi) ai propri giocatori, il riposo promesso a inizio stagione. Ma il Liverpool è talmente forte che, anche coi "ragazzini della scuola", è riuscito ad avanzare agli ottavi di finale della Coppa della Regina in cui, allo Stamford Bridge, incontrerà il Chelsea. E, a quel punto, tutti i "big", Klopp compreso, torneranno protagonisti.

Liverpool-Shrewsbury Town, FA Cup 2019-2020: da sinistra Shaun Walley (Shrewsbury Town) e Sepp Van den Berg (Liverpool) (Getty Images)Getty Images

Il tabellino

LIVERPOOL-SHREWSBURY TOWN 1-0

Liverpool (4-3-3): Kelleher; R.-S.Williams, Hoever, Van den Berg, Lewis; Chirivella, Clarkson (92' Boyes), Cain; Elliott (95' Dixon-Bonner), Jones, Millar (82' Hardy). All.: Critchley.

Shrewsbury Town (4-3-3): O’Leary; Love, Ebanks-Landell, N. Williams, Golbourne; Pierre, Edwards, Laurent; Whalley (84' Walker), Lang (57' Udoh), Goss (74' Cummings). All.: Ricketts.

Arbitro: Andrew Madley di Huddersfield.

Gol: 75' aut. R.-S.Williams (L).

Assist: -

Note - Recupero: 3+5. Ammoniti: Golbourne, Williams, Love.

La cronaca della partita in 8 momenti chiave

12' - DONALD LOVE SI INVOLA SUGLI ESTERNI PER LO SHREWSBURY! La difesa dei giovani Reds chiude bene.

27' - PUNIZIONE DI CURTIS JONES! Nessun problema per O'Leary, abile a neutralizzare.

36' - NECO WILLIAMS! Il giovane terzino destro dei Reds ci prova con una conclusione dal limite: palla larga di pochissimo.

50' - Ritmi più tambureggianti e già un'occasione per parte: prima Neco Williams conclude alto da buona posizione, sponda Liverpool, poi Whalley (per lo Shrewsbury) ci prova con un cross, intercettato in area dalla retroguardia dei padroni di casa.

Elliott - Liverpool-Shrewsbury Town - replay FA Cup 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

51' - O'LEARY! Il portiere dello Shrewsbury respinge la conclusione dalla lunga distanza da parte di Curtis Jones.

58' - GOL ANNULLATO DALLA VAR A WHALLEY! L'esterno offensivo numero 7 del Salop viene pizzicato in offside dall'occhio eletronico. Giocatori ospiti disperati...

75' - LIVERPOOL IN VANTAGGIO: AUTOGOL DELLO SHREWSBURY TOWN CON RO-SHAUN WILLIAMS! Sul lunghissimo traversone dalla fascia destra dell'omonimo connazionale Neco Williams, il centrale difensivo dello Shrewsbury, di testa, nel tentativo di anticipare Elliott, infila il proprio portiere O'Leary: 1-0!

Harvey Elliott of Liverpool celebrates after Ro-Shaun Williams of Shrewsbury Town scores an own goalGetty Images

80' - LAURENT PER LO SHREWSBURY! Occasionissima per pareggiare per il Salop, ma Laurent calcia fuori dallo stadio da pochi passi.

Il migliore

Jones. Cross di rabona, dribbling, conclusioni insidiosi appena vede lo specchio: là davanti, il ragazzo classe 2001 cresce benissimo ed è già patrimonio della scuderia dei Reds.

Il peggiore

Ro-Shaun Williams. Il suo intervento "fantozziano" interrompe senza appello la favola del Salop in FA Cup.

