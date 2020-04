"The English Game": da Suter a Rosetta, Darwen e Juventus spalancano le porte al professionismo

"The English Game" è la serie tv che racconta il calcio dei pionieri, agli albori dell'FA Cup. Fergus Suter rivoluzionò la storia del gioco diventando il primo calciatore professionista della storia. In Italia l'apripista fu Virginio "Viri" Rosetta: la Juventus lo prelevò dalla Pro Vercelli e gli riconobbe un ingaggio, ma venne penalizzata perché la pratica non era ammessa a quei tempi.

26 ottobre 1863: alla Freemasons' Tavern di Londra, allo scopo di codificare il gioco del calcio, si riuniscono i rappresentanti di undici club e associazioni sportive londinesi: nasce la Football Association, spariscono dal regolamento i falli di mano e gli hacking (i famigerati calcioni alle tibie, retaggio del calcio fiorentino). I rappresentati del college di Rugby si chiamano fuori e fondano l'omonimo sport: la storica scissione è ultimata. Il calcio non rappresentava una novità in Inghilterra, imperversava da inizio secolo: i rampolli dell’alta società inglese praticavano il gioco all’interno di collegi come Eton – quello, per intenderci, dove Lady Diana avrebbe mandato i figli William e Henry a studiare – e lo avevano già regolamentato sradicando le pratiche più violente.

The English Game, serie tv disponibile sulla piattaforma Netflix, offre un appassionante affresco del calcio dei pionieri, fotografato al momento della transizione da sport d’elite a sport popolare, da sport dilettantistico a sport professionistico. Liberamente ispirata alle cronache sportive dell’epoca, la miniserie in sei puntate estende il suo sguardo oltre il footballraffigurando le lotte di classe dell’Inghilterra di fine 800; i temi musicali di Harry Escott e gli abbacinanti campi lunghi sulle brughiere del Lancashire sublimano il quadro d’insieme.

Da Arthur Kinnaird a Fergus Suter

Arthur Kinnaird è la prima vera football star della storia: formatosi prima a Eton poi al Trinity College di Cambridge, entra a far parte del comitato della Football Association a soli 19 anni e a 26 vince la sua prima FA Cup con la maglia dei Wanderers. Vincerà cinque Coppe d'Inghilterra - tre con i Wanderers e due con gli Old Etonians – e parteciperà a nove finali, un record tuttora ineguagliato. È il più formidabile artefice del dribbling game, un gioco basato sulla forza fisica, sulla tecnica di base ma soprattutto sull’individualismo. Lo stile di Kinnaird dilagherà sino all’avvento dello scozzese di Glasgow Fergus Suter, di dieci anni più giovane e dalle vedute decisamente più ampie. L'ex scalpellino del borgo di Partick intuisce che il futuro del calcio passa da un sistema di gioco più corale, basato su una fitta rete di passaggi e su un'espressione embrionale della tattica.

La sua visione si rivelerà lungimirante: il calcio sta cambiando per davvero negli anni Ottanta del XIX secolo e il passing gamedi matrice operaia è sul punto di soppiantare l'elitario dribbling game. Il Blackburn Olympic nel 1883 sconfigge nella finale di FA Cup gli Old Etonians di Lord Kinnaird e diventa la prima squadra operaia a conquistare la Coppa d'Inghilerra; le tre successive edizioni saranno appannaggio dell’altra squadra di Blackburn, i Rovers del nostro Fergus Suter, nel frattempo balzato agli onori delle cronache per motivi squisitamente extra calcistici. Già, lo scozzese è il primo calciatore della storia a essere pagato per giocare: prima dal Darwen FC, poi dai più facoltosi Blackburn Rovers. Dai gentleman della Londra bene si leva un coro d'indignazione: il professionismo è quanto di più lontano dallo spirito autentico del gioco. Il loro gioco.

Il fascino dell'FA Cup

La Coppa d’Inghilterra è la competizione più antica del mondoe al contempo quella più affascinante: sono ammesse sia squadre dilettanti che professioniste, si gioca uno contro l'altro - con rematch in caso di parità - in un percorso all'insegna del do or die sino alla finalissima in campo neutro. La prima edizione risale addirittura al 1871/1872, quando ad affrontarsi in finale furono Wanderers e Royal Engineers: la spuntarono i Wanderers grazie al gol di Morton Peto Betts. Le sfide di FA Cup all'ultimo sangue tra esponenti dell’alta società e dopolavoristi costituiscono un tema portante di The English Game: le squadre composte da ex alunni dei più prestigiosi istituti d’Inghilterra dominano le prime edizioni, ma già nel corso degli Anni Ottanta Lord Kinnaird e compagni sono costretti a cedere il passo: in questa sorta di selezione darwiniana l'x factor campeggia nel dna della working class. Il canto del cigno risuona nel 1882: l'Old Etonians è l'ultima squadra dilettante della storia a trionfare in FA Cup.

Un uomo che lavora dalle cinque del mattino alle nove di sera, sei giorni a settimana guadagnando a malapena per portare a casa da mangiare deve competere con quelli come lei, riposati, ben nutriti e allenati? (I ricchi lord, ndr) Proteggono il gioco per loro stessi non per il bene del gioco, non nel lungo periodo. Non capiscono che il gioco sta cambiando e non credo che lo amino quanto lo amiamo noi (Fergus Suter ad Arthur Kinnaird, The English Game)

Viri Rosetta, il primo professionista italiano

Anche l’Italia ha il suo Fergus Suter: si tratta di Virginio “Viri” Rosetta, sontuoso terzino destro vercellese. Dopo aver contribuito agli ultimi due scudetti della storia delle bianche casacche, nel 1923 Viri passa dalla Pro Vercelli alla Juventus… Percependo un ingaggio vero! È il primo calciatore professionista della storia del calcio italiano: il regolamento, tuttavia, ancora non lo contempla, così il numero uno della FIGC Luigi Bozino (nonché Presidente della Pro Vercelli) penalizza la Juventus prima della classe spianando la strada alla conquista del tricolore da parte del Genoa. Non c’è modo, in ogni caso, di arrestare il processo evolutivo: scontata la squalifica, Rosetta diventerà un pilastro del primo vero Dream Team della storia del calcio italiano, la Juventus del quinquennio d’oro.

I calciatori più vincenti della Juventus

CALCIATORE PERIODO SCUDETTI VINTI GIGI BUFFON 2001/2018 9 GIORGIO CHIELLINI 2011/2019 8 ANDREA BARZAGLI 2011/2019 8 GIUSEPPE FURINO 1971/1984 8 CLAUDIO MARCHISIO 2011/2018 7 LEONARDO BONUCCI 2011/2019 7 STEPHEN LICTHSTEINER 2011/2018 7 GAETANO SCIREA 1974/1986 7 ROBERTO BETTEGA 1971/1982 7 VIRI ROSETTA 1925/1935 6

Un ringraziamento al nostro esperto di football e incorreggibile hipster Stefano Fonsato

