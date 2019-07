Theo Hernandez rientra in Italia per altri esami alla caviglia

Theo Hernandez, secondo quanto riportano diverse testate online, rientrerà in Italia dopo l'infortunio patito nella sfida contro il Bayern Monaco.

Il nuovo acquisto rossonero, infatti, aveva messo giù male il piede destro in un affondo, "girando" malamente la caviglia. I primi esami strumentali, accertata l'evidente distorsione tibio-tarsica, avevano escluso immediatamente fratture. Comunque l'infortunio necessita ulteriori accertamenti e il giocatore tornerà in Italia per effettuare ulteriori accertamenti. Il rischio infatti è che ci siano lesioni legamentose che con una normale radiografia non possono essere rilevate.

C'è il rischio dunque che il giocatore debba restare fermo circa un mese per recuperare pienamente la funzionalità articolare.