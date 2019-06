These girls are on fire! Le bimbe del Barça vincono il campionato maschile under12 della Catalogna

Sembra che il Barcellona resti il Barcellona, dovunque giochi con chiunque in qualunque campionato. Non sappiamo se sono magiche quelle strisce blaugrana ma ogni giocatore che le indossa diventa imbattibile.

Così lo sono diventate anche le ragazzine dell’under 12 che hanno vinto il campionato maschile. E con quali numeri: 30 partite, 30 vittorie, 329 gol.

Percentuali da far girare la testa anche ai campioni della Liga. Ancora più sorprendente se consideriamo il fatto che la squadra è alla sua prima esperienza nel campionato locale maschile della Catalogna.

Una scelta che il club catalano ha fatto per le sue giovanissime, seguendo la politica di altri team come Atletico Madrid e Atletico Bilbao che hanno creduto nel progresso della disciplina calcistica basato su un confronto diverso, da cui entrambe le sezioni posso crescere e migliorare.

Tornei misti che abbattino completamente le differenze e anche gli stereotipi di genere e porti entrambi le parti a sfidarsi di più, senza badare a.

Battuti dalla femmine. Che umiliazione, avranno pensato i 12enni delle squadre maschili. Ma queste ragazze non sono delle piccole bambine indifese, non sono delle "femminucce". Queste bambine hanno i superpoteri. Non hanno paura, perchè non hanno niente da perdere e queste le spinge a dare il 110% in campo, senza timore, incondizionatamente.

" Quando le ragazze affrontano i ragazzi , sono spinte e a dare il meglio, si impegnano ancora di più. "

Un applauso, allora, a queste ragazze che hanno dato una lezione a tutto il mondo del calcio femminile e maschile, e un applauso al club Barcellona che ha avuto e ha l'intuito e il coraggio di investire su queste piccole atlete, che rappresentano un segnale più che positivo.

All'alba dei Mondiali femminili si aprono così nuove prospettive per tutte coloro che al tutù e alle punte preferiscono i parastinchi e gli scarpini.