Il miglior marcatore australiano di tutti i tempi, Tim Cahill, ha annunciato oggi il suo ritiro ponendo fine a una delle più gloriose carriere calcistiche del suo Paese. Il 39enne, che ha segnato 50 gol in 108 presenze con la nazionale dei Socceroos e disputato quattro campionati del mondo, ha dichiarato che non cercherà un altro contratto al termine della stagione con lo Jamshedpur, squadra che milita nell'Indian Super League. L'ex attaccante di Everton e Millwall ha dichiarato che sta pianificando il suo futuro e punta a diventare un allenatore di calcio.

"No, sono vecchio ormai", ha detto alla televisione di Optus Sport. "Mi piacerebbe continuare a giocare, ma ho 39 anni. Ho vissuto sei mesi fantastici in India", ha dichiarato. "Ma sono interessato alla tv, prendere la licenza da coach, trascorrere del tempo con la mia famiglia e rilassarmi un po'. Mi prenderò il mio tempo per imparare e studiare da allenatore", ha aggiunto. Nato a Sydney da madre samoana, ha iniziato la sua carriera internazionale giuocando per le Samoa occidentali quando era nell'under 20 diventando un calciatore della nazionale australiana solo nel 2004. Due anni dopo in Germania, è diventato il primo australiano ad aver segnato un gol in una Coppa del Mondo, andando a segno anche nei tornei del 2010 e del 2014.