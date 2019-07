Tna: doping, Mazzoni squalificato quattro anni

La Prima Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping, nel procedimento disciplinare a carico del Luca Mazzoni, ex portiere del Livorno, attualmente svincolato, "afferma la responsabilità dello stesso in ordine all’addebito ascrittogli e gli infligge la squalifica di 4 anni, a decorrere dal 23 luglio 2019 e con scadenza al 22 aprile 2023, così dedotto il presofferto". Mazzoni è stato anche condannato al pagamento delle spese del procedimento, 378 euro. Il giocatore era stato trovato positivo alla Benzoilecgonina-Ecgonina in un controllo antidoping di Nado Italia al termine della sfida di campionato Lecce-Livorno il 17 febbraio scorso.