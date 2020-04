Buona notizia per i '97: per Tokyo 2021, la FIFA ammetterà anche giocatori Under 24

Con lo slittamento dei Giochi Olimpici di Tokyo all'estate 2021 (dal 23 luglio all'8 agosto), la FIFA ha rivisto i paramentri di ammissibilità al torneo calcistico maschile. Alle Olimpiadi, infatti, ogni selezione può convocare 18 giocatori, di cui 15 dovranno essere Under 23 e un massimo di tre giocatori fuori quota (di età superiore ai 23 anni).

Il passaggio al 2021 avrebbe escluso così i giocatori nati dal 1° luglio 1997, che si sarebbe tramutato in possibili esclusioni eccellenti: Gabriel Jesus per il Brasile, Ousmane Dembélé per la Francia, Lautaro Martínez per l'Argentina per fare qualche esempio.

La FIFA, come era previdibile, ha esteso il limite massimo di età, facendo rientrare così anche gli Under 24. Ogni giocatore nato dopo il 1° gennaio 1997 sarà quindi convocabile dalla propria selezione, a patto che abbia l'autorizzazione dal proprio club. Ricordiamo, infatti, che i club non hanno l'obbligo di lasciare andare i propri giocatori in Nazionali per i Giochi Olimpici, essendo le Olimpiadi competizioni FIFA e non organizzati da UEFA o altri organismi continentali.

Ricordiamo che si sono qualificate ai Giochi Olimpici maschili, per il torneo di calcio, 13 selezioni oltre al Giappone che figura come Paese ospitante. Ci sono Francia, Germania, Romania, Spagna, Nuova Zelanda, Egitto, Costa d'Avorio, Sudafrica, Australia, Arabia Saudita, Corea del Sud, Argentina e Brasile, oltre a due selezioni del centro America che si qualificheranno a seguito del Preolimpico della Concaf che non si è ancora disputato.