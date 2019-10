Sergio Ramos vuole le Olimpiadi di Tokyo 2020, il ct dell'Under dice sì: il Real Madrid dà l'ok?

Sergio Ramos ha espresso, nelle ultime settimane, la volontà di partepicare al torneo di calcio delle Olimpiadi di Tokyo 2020 con la sua Spagna, figurando come uno dei tre fuori quota che ogni Nazionale può portarsi ai Giochi Olimpici (considerando che il torneo di calcio è riservato agli Under 23).

Il ct dell’Under spagnola dice di sì

Dopo le parole del capitano della Nazionale maggiore, è arrivata la risposta di Luis de la Fuente, il ct dell’Under 21 che ha vinto l’Europeo quest’estate, che si è detto molto orgoglioso di questa presa di posizione. Se Sergio Ramos vorrà veramente cimentarsi con le Olimpiadi, e il Real Madrid desse l’ok, il difensore andaluso potrà dunque prendere parte alla spedizione nipponica.

" Sono orgoglioso di questo. È un onore che uno come lui, con la sua esperienza e il suo bagaglio tecnico, voglia essere con noi. È uno dei migliori del mondo, e non potrei mai dirgli di no. [Luis de la Fuente, ct Under 21 spagnola] "

Ma il Real Madrid dirà di sì?

Le Olimpiadi di calcio non figurano tra i tornei organizzati dalla FIFA, ecco che le società di club non hanno quindi l’obbligo di ‘concedere’ i propri giocatori alle Nazionali. Resta quindi da capire se il Real Madrid vorrà effettivamente dar il lasciapassare al proprio capitano, considerando che il torneo Olimpico durerà dal 22 luglio all'8 agosto 2020, ritardando così la preparazione atletica in vista della stagione 2020/2021.